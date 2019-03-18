景氣前景不明 台灣晶圓代工廠Q1營收估季減23.4%

2019-03-18 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330)再遇亂流，因光阻原料事件造成上萬片12吋晶圓報廢，另外，因景氣前景不明，使通訊與電腦應用IC設計公司進行庫存調節、投片意願下降，加上傳統淡季效應，造成以蘋果為主的高階智慧手機核心晶片相關廠商砍單，綜合相關因素，DIGITIMES Research預估，今年第1季台灣主要晶圓代工廠合計營收將僅達82.7億美元，季減23.4%，年減17%。

DIGITIMES Research分析師柴煥欣指出，加密貨幣市況不佳，自去年下半以來，台灣主要晶圓代工廠來自加密貨幣挖礦機ASIC訂單金額呈現逐季下滑，加上GPU相關IC設計公司進行存貨調節，今年第1季台灣主要晶圓代工廠來自電腦應用營收將為9.6億美元，季減23%。

台積電光阻原料事件除造成約上萬片12吋晶圓報廢外，也讓台積電16/12奈米製程晶圓出貨延至第2季，柴煥欣預估，今年第1季台積電來自16/12奈米製程營收將較前季出現明顯衰退，下修台積電整體營收由原本預估73~74億美元降至70~71億美元。

柴煥欣指出，台灣主要晶圓代工廠來自28奈米及其以下先進製程佔營收比重由2018年第4季59.5%下滑至2019年第1季54.9%，製程別產品組合轉差，整體平均銷售單價將滑落，創近7季最低。