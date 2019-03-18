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【殺破狼星座周運勢】雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

建新國際今起得為融資融券交易

2019-03-18 08:55經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

建新國際（8367）今（18）日起得為融資融券交易。台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票建新國際自2018年9月12日上市至今已滿6個月，且符合規定，公告自今日起得為融資融券交易。

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