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站回10400點 台股技術線型蓄勢挑戰年線

2019-03-17 11:34經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台股上周五在權值股領軍帶動下，激勵大盤開高走高，成功站回10400點關卡，並創下...
台股上周五在權值股領軍帶動下，激勵大盤開高走高，成功站回10400點關卡，並創下今年高點。 聯合報系資料照
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在亞股走強帶動下，台股周五攀揚。在權值股領軍帶動下，激勵大盤開高走高，終場大漲 90.59 點，以 10439.24 點作收，成功站回10400點關卡，並創下今年高點。法人普遍認為，台股技術線型蓄勢挑戰年線。

配合美中貿易談判順利，台股短線上可望呈現類股輪動格局。個股行情表現將牽動台股走勢，包括下周有春季旅遊展及自行車展開跑備受關注；另外，國際股市表現也是影響台股走勢的重要關鍵，台股將回歸基本面差異。

台新投顧認為，台股下周利多因素分別為聯準會升息機率低，美股財季近尾聲，對台股影響淡化，股東會融券迫補、支撐股價。至於利空因素則有外資3月轉為賣超，台股企業盈餘預估仍向下修正，美中貿易戰仍底定。

台股分析師認為，近期陸續公布經濟數據與企業去年獲利及股利，市場抱持上半年為循環谷底，下半年可望回升的預期下，美股走揚，科技股領漲。中國媒體報導，美中雙方就協議文本取得實質進展。川普首度行使否決權，駁回國會撤銷國家緊急狀態令，眾院預計3月26日重新表決，都影響台股走勢。

下周台股的傳產族群有二個重要活動，自行車大展下周開展，業者展出的產品受到重視。除了傳統自行車外，包括電動自行車、電動車相關族群的表現仍有所期待；另外，台北國際春季旅展開跑，相關飯店、觀光及航運族群的表現也受到重視。

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