紅包行情醞釀 高息股蓄勢待發

2019-03-16 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



上市櫃公司年度財報即將於月底全數公布完畢，各家經董事會決議股利政策相繼出爐，截止目前已發布數字公司中，以去年最為火紅、景氣不見一片烏雲的被動元件國巨，股利及股息殖利率最高，每股擬配發45元、殖利率達13%。去年iPhone銷售不佳，蘋概族群黯然失色，僅機殼廠可成一家入15強之列，若加計尚未公布的大立光，也僅兩家上榜；而前15名之中，以半導體產業鏈最為整齊，上下游相關公司就占三分之一以上。

國巨去年受惠於被動元件缺貨、供不應求景氣大好，營收獲利雙雙改寫歷史新高，每股稅後淨利達80.3元，而今年上市櫃公司多數維持高配息率政策，國巨配息率56%雖不及其他公司，惟在現金股利及股息殖利率仍優於其他入榜者。不過，因股王大立光尚未公布股息，以過往三年股息均在60元以上，因此，國巨僅暫時拔得頭籌、位居第一。

去年下半年蘋果iPhone系列全球銷售遇瓶頸，蘋果概念環黯淡無光，充分反應在股息排行上，僅可成一家上榜，加計大立光也僅兩家。另一蘋概成員台積電，每股擬配發8元現金股利，董事會決議未來將每季配發現金股利，加計第四季配發今年第一季的2元現金股利，台積電今年將共配發10元現金股利。

而前15名之中，以半導體上下游產業鏈入榜家數最多，包括：IC設計的信驊、譜瑞、祥碩，半導體檢測設備及工程的牧德、朋億、聖暉，若以上周五收盤價計算，後三家公司殖利率均在6%以上。

在低利率時代，高殖利率股票相當誘人，不少投資人以賺取高殖利率為養老金，但分析師提醒，體質好、成長性強公司通常殖利率不會高；而殖利率高的公司通常股價走弱，常常是賺了股息、賠了股價；唯有成長性穩定、獲利穩健公司，殖利率較為合理，也較不容易出現賺股利、賠價差狀況出現。

上市櫃公司現金股利及殖利率排行

代碼

公司

2018年

EPS

現金股利

股票股利

3/15收盤價

股息殖利率

2327

國巨

80.3

45

0

345.5

13.0%

3563

牧德

30.43

27

0

450.5

6.0%

1565

精華

24.75

26.5

0

587

4.5%

6409

旭隼

23.18

21

0.5

623

3.4%

5274

信驊

15.19

18

0

719

2.5%

5904

寶雅

17.5

15.75

0

363.5

4.3%

5536

聖暉

19.52

15

0

181.5

8.3%

6613

朋億

16.5

15

0

170.5

8.8%

5287

數字

14.04

12.5

0

272

4.6%

4966

譜瑞-KY

25.67

12.41

0

504

2.5%

5269

祥碩

15.93

12

0

529

2.3%

4137

麗豐-KY

15.4

12

0

279

4.3%

2474

可成

36.31

12

0

229

5.2%

1476

儒鴻

15.96

11

0

420.5

2.6%

6803

崑鼎

12.04

10.82

0

185.5

5.8%

資料來源：公開資訊觀測站

單位：元

製表：張家瑋