紅包行情醞釀 高息股蓄勢待發
上市櫃公司年度財報即將於月底全數公布完畢，各家經董事會決議股利政策相繼出爐，截止目前已發布數字公司中，以去年最為火紅、景氣不見一片烏雲的被動元件國巨，股利及股息殖利率最高，每股擬配發45元、殖利率達13%。去年iPhone銷售不佳，蘋概族群黯然失色，僅機殼廠可成一家入15強之列，若加計尚未公布的大立光，也僅兩家上榜；而前15名之中，以半導體產業鏈最為整齊，上下游相關公司就占三分之一以上。
國巨去年受惠於被動元件缺貨、供不應求景氣大好，營收獲利雙雙改寫歷史新高，每股稅後淨利達80.3元，而今年上市櫃公司多數維持高配息率政策，國巨配息率56%雖不及其他公司，惟在現金股利及股息殖利率仍優於其他入榜者。不過，因股王大立光尚未公布股息，以過往三年股息均在60元以上，因此，國巨僅暫時拔得頭籌、位居第一。
去年下半年蘋果iPhone系列全球銷售遇瓶頸，蘋果概念環黯淡無光，充分反應在股息排行上，僅可成一家上榜，加計大立光也僅兩家。另一蘋概成員台積電，每股擬配發8元現金股利，董事會決議未來將每季配發現金股利，加計第四季配發今年第一季的2元現金股利，台積電今年將共配發10元現金股利。
而前15名之中，以半導體上下游產業鏈入榜家數最多，包括：IC設計的信驊、譜瑞、祥碩，半導體檢測設備及工程的牧德、朋億、聖暉，若以上周五收盤價計算，後三家公司殖利率均在6%以上。
在低利率時代，高殖利率股票相當誘人，不少投資人以賺取高殖利率為養老金，但分析師提醒，體質好、成長性強公司通常殖利率不會高；而殖利率高的公司通常股價走弱，常常是賺了股息、賠了股價；唯有成長性穩定、獲利穩健公司，殖利率較為合理，也較不容易出現賺股利、賠價差狀況出現。
上市櫃公司現金股利及殖利率排行
代碼
公司
2018年
EPS
現金股利
股票股利
3/15收盤價
股息殖利率
2327
國巨
80.3
45
0
345.5
13.0%
3563
牧德
30.43
27
0
450.5
6.0%
1565
精華
24.75
26.5
0
587
4.5%
6409
旭隼
23.18
21
0.5
623
3.4%
5274
信驊
15.19
18
0
719
2.5%
5904
寶雅
17.5
15.75
0
363.5
4.3%
5536
聖暉
19.52
15
0
181.5
8.3%
6613
朋億
16.5
15
0
170.5
8.8%
5287
數字
14.04
12.5
0
272
4.6%
4966
譜瑞-KY
25.67
12.41
0
504
2.5%
5269
祥碩
15.93
12
0
529
2.3%
4137
麗豐-KY
15.4
12
0
279
4.3%
2474
可成
36.31
12
0
229
5.2%
1476
儒鴻
15.96
11
0
420.5
2.6%
6803
崑鼎
12.04
10.82
0
185.5
5.8%
資料來源：公開資訊觀測站
單位：元
製表：張家瑋
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