哪種債券最有利可圖？答案竟是這個！

2019-03-15 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



聯準會升息態度軟化，債市今年順勢反彈。 路透社 分享 facebook

聯準會升息態度軟化，債市今年順勢反彈。不過，市面上債券百百種，究竟哪類債券現在最有利可圖？投信業者普遍認為答案是「高收益債」；至於哪種高收益債最值得入手？答案不是一言堂，有別多數投信推薦的是新興市場高收債，摩根投信認為是「美國高收債」。

在低利環境下，高利率券種對投資人有高度吸引力。不過，摩根投信分析，投資人還是需要提防利率從低點彈升的風險，建議布局利率風險低的債券，目前挑選有兩大重點，分別是「到期殖利率高」和「存續期間低」。

債券的到期殖利率高，對市場投資人自然具有吸引力。摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩分析，今年投資市場波動將擴大以為普遍共識，投資組合若能加入高息債券，將有助提升整體投資組合的穩健度，而美國高收益債券到期殖利率高達6.8%，高居各類券種之冠，其次為當地貨幣新興債6.3%、新興美元債券6.2%，配息較不易受到通膨侵蝕，具有利差優勢。

存續期間方面，黃奕栩分析，美國聯準會(Fed)雖然升息態度更加謹慎，但年底前仍有再升息機會，因此即便現在市場利率仍低，仍應慎防利率自低點彈升的風險，投資債券應盡量挑選存續期間低的券種；美國高收益債券存續期間僅3.5%，不僅能降低潛在利率風險，同時也較有上漲空間。建議投資人可適度配置美國高收益債，或是投資美國高收益債比重較高的環球高收益債券基金。

不過，投資人談到投資高收益債，最擔心的莫過於企業破產導致的違約風險。黃奕栩解釋，投資債券最擔心的確是企業出現違約，但受惠於全球景氣持續成長，高收益債券違約率也跟著回落，過去一年高收益債券違約率為1.1%，僅約過去20年長期均值的三分之一，摩根證券預估違約率今年將進一步下滑至1.5%，看好高收益債券違約率持續改善，將連帶提振其報酬表現。