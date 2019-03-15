威潤將配發現金股利1元 回饋股東

2019-03-15 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



威潤（6465）今天公布，去年因進行轉型，每股稅後純益0.03元，董事會考量整體財務體質健全，且資本公積也相對充沛，決議以資本公積提撥配發現金股利，預計每股發放1元，以穩定的股利政策回饋股東的支持。

威潤去年營收1.98億元，年減19.1%，每股稅後純益0.03元，毛利率維持40%穩健水準。威潤表示，去年獲利衰退，一方面是在歐洲、中東市場平均銷售單價受到劇烈的價格競爭，持續往下探底 ; 另一方面則是投入大量資源在重點市場美國、日本的通路擴展及高階產品開發，並擴大研發人員的聘用，以完成公司體質轉型及累積研發能量。

威潤指出，過去歐洲地區的營收比重均超過3成，去年已降至17%，北美則大幅上升至33%，與日本市場相加更占整體營收超過43%，主力市場轉換有成。除了歐洲、北美、日本市場外，其餘市場占比分別為亞洲20%、拉丁美洲11%、中東5%及非洲4%。

威潤強調，過去一年的努力已為2019年及未來5年打下厚實的基礎，目前掌握到的美、日市場的訂單不僅量大，能見度也相對明朗。在美國市場方面，除了持續與第四大電信商、國營單位、大型跨國企業等既有客戶進行各式ODM專案開發、量產外，也積極與全美前25大系統整合商洽談合作。展望今年，威潤將以獲利倍數成長為目標，並將深耕美、日市場。