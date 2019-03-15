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蘋概股表現好分歧 分析師教你怎麼買

2019-03-15 17:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美系外資提出10大理由調高蘋果財測及目標價，蘋概雙王台積電、股王大立光(3008)也同步獲得調升，本周蘋概股表現相對搶眼，包括鏡頭廠、功率放大器、機殻、印刷電路板廠都各有表現，法人認為，蘋概股利空不跌，甚至連弱勢股都止穩，不宜偏空操作，逢回可以進場買進，不過，積極型及保守型的投資人，要有不同的選股策略。

美系外資認為在庫存調整趨於穩定下，蘋果下半年獲利將轉趨成長，另外，服務收入增加，明年至2021年獲利調整可望優於預期等，調高蘋果投資評等到買進，目標價從180元調高到210元。

美系外資調高蘋果目標價，加上春季發表會將在美國時間3月25日登場的消息加持，本周蘋概股持續吸引市場的注意，法人認為，蘋概股利空不跌，且包括銷售不佳等消息，市場早就在反應，在利空不跌下，只要有利多就會上漲，不宜偏空操作。

證券分析師張陳浩認為，基期低的個股將有表現機會，例如觸控雙雄的TPK-KY、GIS-KY已打出底型、印刷電路電路板的嘉聯益也出現回溫，另外，最弱勢的機殻股可成也不跌了，市場關注的還有功率放大器的穩懋、光感測題材的神盾等。

他指出，蘋概股在最不好的都已經反應了之後，現在已可以說是處在底部，以蘋概股以往的股價循環來看，每年9~10月間可望見到股價高點，然後盤整到隔年的2~3月，然後再展開新一波的新機行情。

張陳浩表示，在操作策略上，如果是長期投資人，不能每天看盤，可以布局基期低的個股，但如果是積極的投資人，拉回量縮後率先創高，且量價齊揚的標的仍可布局。

分析師黃漢成指出，蘋概股近期表現分歧，鏡頭股包括大立光、玉晶光法人仍在加碼，印刷電路板則以搭上5G題材的上漲較多，鴻海及和碩仍處於調整築底階段，等待下半年的增溫題材。

他強調，蘋概股表現不一，積極的投資人可以布局跑在前面的個股，在壓回後找買點，至於保守的投資人則可以鎖定基本面不錯的標的，同樣可在壓回後尋找買點。

統一投顧指出，蘋果今年銷量仍是保守看待，但2020年可望因5G手機的推出，帶動換機潮，蘋概股部分，光學股受惠於今年多鏡頭趨勢，蘋果今年新iPhone可望推出三鏡頭，加上非蘋陣營的題材，吸引買盤進場。

蘋概股蘋果鏡頭
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