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特斯拉Model Y亮相 法人：概念股追高風險增

2019-03-15 14:07經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

特斯拉（Tesla）今（15）日發表新款電動車Model Y，售價3.9萬美元（約新台幣120.5萬元）起跳，稍高於Model 3標準款的售價3.5萬美元，最快2020年上市。

特斯拉概念股包括和大（1536）、貿聯-KY等股價向上走升，終場分別上漲2.17%、2.63%。

Model Y是特斯拉推出的第五款電動車，根據報導，有七成五零件與Model 3相同。

台新投顧副總經理黃文清則指出，Model Y定位為小型休旅車，相當於Model X的縮小版，價格比較接近電動房車Model 3，Model Y的尺寸會比Model 3大約10％，成本也會多出11%。

黃文清認為，休旅跟房車定位稍有不同，只要價格越來越親民，整體銷售量增加，對供應鏈應就會是好事。

宏遠投顧副總經理陳國清則指出，特斯拉概念股股價或因外資調高目標價，或是新車發表而上漲，相關個股股價在最近幾個月來已大幅反彈及大漲，追高的風險逐漸增加。

陳國清提醒：一、相關概念股的股價離外資目標價已不遠；二、須留心未來業績沒有符合預期，股價可能漲多拉回。因此，如果股價再往上漲，持有者應該逢高減碼；沒有持股者，先暫時觀望就好。

陳國清也認為，目前許多好公司股價已漲到短線不便宜的位置，如果股價有出現修正8~15%，則可再進場佈局。

特斯拉概念股電動車
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