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看好三大產品獲利率續增 外資調高貿聯評等及目標價

2019-03-15 12:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

貿聯-KY(3665) 去年合併稅後純益13.92億元，年增17.98%，每股純益11.86元，創下歷史新高，外資看好資訊、車用、電器三大產品獲利率將持續提升，挹注營運，3家外資最新出爐報告同步喊買且調高目標價，上看242元，貿聯今(15)日股價開高，一度拉升至219.5元。

歐系外資看好貿聯今年上半年到2020年前景，認為受惠於新客戶及訂單市占率提高，將帶動獲利率表現，同時看好新款電動車及高速伺服器線材訂單，將可望推升明年獲利，重申買進評等，目標價由224元調高到242元。

日系外資重申買進評等，目標價也是調高到242元，日系外資指出，貿聯將可受惠於去年和今年特斯拉Model 3電動車量產，另外，在基站、車用、電器類產品也將推動營收穩定成長。

亞系外資表示，貿聯今年1到2月營收年增19%，達第1季營收預估值72%，去年12月新增基座客戶將帶動相關營收在今年成長雙位數百分比，特斯拉Model 3電動車除挹注去年下半年的營收外，今年將可貢獻一整年的營收，在車用及電器產品獲利改善下，重申優於大盤表現評等，目標價229元。

貿聯去年第4季稅後純益4.51億元， EPS3.84元，創單季新高；累計去年合併營收213.92億元，年增37.14%，合併稅後純益13.92億元， EPS 11.86元，創歷史新高；貿聯今年2月營收16.9億元，月減10.21%，年增22.24%，3月工作天數恢復正常，業績將穩定向上，法人預估，第1季業績有機會年增兩位數。

營收貿聯
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