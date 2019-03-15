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外資示警寒冬還沒完 下修和碩目標價至45元

2019-03-15 11:42經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

和碩科技。路透
和碩科技。路透
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和碩（4938）去年受到iPhone XR 銷售不佳拖累，導致2018年獲利衰退24.3%，且釋出今年保守的展望，對此，外資圈普遍認為和碩去年表現不如預期，亞系外資直言營運寒冬將延長，調降投資評等至減持，目標價從51元砍至45元，導致和碩今（15）日盤中大跌逾3%。

和碩去年第4季受惠iPhone XR上市，營收來到4,658.47億元，季增44.7%、年增23.4%。但毛利率僅2.6%，跌破3%關卡，較上一季下滑0.7個百分點。

和碩指出，主要是去年新品（iPhone XR）量產時間較晚，且產品規格改變較大，加上人力成本攀升等多重因素導致毛利率下滑。

和碩去年第4季稅後純益為32.72億元，季增15.6%、年減12.2%，每股盈餘（EPS）為1.25元，低於2017年同期1.42元。

對此，外資圈普遍認為和碩表現不如預期，亞系及美系外資皆對和碩今年營運展望看法保守，投資評等為「減持」。

美系外資表示，今年iPhone設計變更有限，加上出貨量展望不佳，對於組裝廠來說代工價格很難上調，且因行業競爭加劇，組裝廠可能面臨更大的價格壓力，將導致和碩iPhone業務前景充滿挑戰，可能無法為在今年為公司帶來新成長動能，故投資評等維持「減持」，目標價40元。

亞系外資直言，和碩的寒冬將延長。主因今年iPhone整體展望不佳，在市場飽和下，擁有六成以上組裝訂單的鴻海將更積極捍衛市佔率，和碩恐怕面臨更大的價格戰。

故此，將和碩投資評等從「持有」降為「減持」，目標價從51元砍到45元。

和碩去年營收1.34兆元，年增12.2%。毛利率3%，低於2017年3.9%水準，和碩表示，主因產業競爭加劇、人力成本上揚及子公司貢獻下降。稅後純益111.15億元，年減24.3%，每股盈餘為4.25元，遜於2017年5.66元水準。

展望全年營運，和碩坦言今年挑戰很大，執行長廖賜政指出，今年中美貿易摩擦一直沒有定案。以產品趨勢來看，新品現在還沒到位，舊產品已經過了成長高原期，和碩還是希望繼續擴張下去，並往車載、IOT、醫療、電動車等方向邁進，期許新業務能成為未來成長動能。

從上半年來看，和碩認為第2季將是全年谷底，首季對比去年第四季營收將下滑，但下滑幅度將比歷年來的明顯，但以年比來看，首季營收將個位數年增長。

和碩
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