紡織成衣淡季不淡 上游紡纖宏洲、宜進激漲

2019-03-15 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



美、日系品牌服飾廠去年耶誕節假期銷售拉出長紅，紡織成衣代工廠1~2月淡季不淡，也帶動紡纖上游原料價格回升，宜進集團旗下宏洲（1413）、宜進今（15）日早盤股價激漲，表現強勢。

包括UA、日本迅銷（Uniqlo）及North Face等全球品牌服飾營運增溫，加上目前庫存維持在低檔水位，下單動能增強。由於代工廠訂單能見度明顯拉長甚至已看到年底，上游原料今年營運也可望跟著受惠。

法人指出，宏洲是Adidas指定用紗大廠，宜進、光明除生產加工絲外，也投資汐止辦公大樓，收益穩定，成為盤面上的強勢紡織股。

此外，法人認為，運動、戶外品牌客戶恢復成長，平織布重回流行，專供各大運動品牌布料的供應商福懋，今年營運展望樂觀，也可留意。

觀察該公司股價走勢，呈現量價增溫，股價仍守穩3日線，目前各期均線呈現標準多頭架構，有利後續偏多表現。

成衣代工大廠聚陽14日公布2月自結獲利，今年前2月稅前盈餘3.82億元，年增53.5%，每股稅前盈餘1.82元，是近三年同期新高。

聚陽今日股價已穩站200元價位，日資券商大和資本調升聚陽目標價至215元，給予「優於大盤」的投資評等。