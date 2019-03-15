今日台股盤前重點掃描

2019-03-15 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、國巨財報五驚奇 配息45元

被動元件廠國巨昨（14）日公布去年財報，獲利超過338億元，每股純益為80.3元，包括全年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與稅後每股純益等，都創歷史新高，寫下五驚奇。國巨擬配發每股現金股利45元，也是歷史新高，以昨日收盤價339元來計算，殖利率高達13.2％。

二、美林亞太論壇 熱炒夯科技

第22屆美林亞太科技論壇預訂18日至22日在台舉行，美林發布前導報告指出，將聚焦科技產業景氣循環、資料中心需求，以及5G等三大議題，共有170家企業、400位投資人共襄盛舉，創最高紀錄。

三、和碩獲利減24% 五年低點

和碩昨（14）日公布2018年稅後純益111.15億元，年減24.3%，2018年每股純益（EPS）4.25元，探五年新低。和碩總經理廖賜政表示，由於貿易戰尚未有定局，新產品沒有到位，舊產品又到高原期，2019年是「辛苦而且挑戰」的一年。

四、籌碼換手族群 喊衝

台股昨（14）日高檔震盪，指數力守10,300點大關；事實上，在近期盤勢震盪之際，友達（2409）、聯合再生、友訊、TPK-KY等，因融資降幅大且法人陸續回補，籌碼相對沉澱換手，股價後勢將有續強契機。

五、貿聯去年EPS 11.86元

貿聯昨（14）日公布2018年合併營收為213.92億元，年增37.14%，2018年合併稅後純益為13.92億元，較前一年增加17.98%，2018年每股稅後純益（EPS）為11.86元，再創歷史新高。貿聯表示，2018年第4季收10月份中國廠區長假，以及12月歐美聖誕假期，工作日減少，惟營收淡季不淡，受假期影響不明顯。貿聯去年第4季稅後純益4.51億元，去年第4季EPS為3.84元，再創單季新高。

六、精華配息26.5元 超大方

精華光學（1565）昨（14）日公告去年第4季稅後純益約4.2億元，每股稅後純益（EPS）8.32元；去年全年稅後純益達16.67億元，EPS為33.07元，全年獲利數字為歷史次高。

七、事欣科養出小金雞

工業電腦廠事欣科（4916）旗下全資持股美國子公司Parpro Technologies（PTI）憑藉美國製造的優勢，近期爭取到美國雲端運算應用新商機，分別是安全金鑰、工業智能導航清潔機器人訂單，預計第2季出貨。法人預估，可望貢獻今年營收約6億元，成為營運成長新動能。