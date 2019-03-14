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聚焦新興市場 債息收入與貨幣升值等3重獲利機會

2019-03-14 22:26聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

景氣放緩，非美資產重獲投資人關注，新興債市去年表現疲弱，今年投資價值大增，加上新興國家通膨維持穩定、央行政策中性或有溫和降息空間、基本面轉佳與信用品質改善等，均有利新興國家重拾成長動能，支撐新興債市表現可期。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示，新興市場債券殖利率普遍高於成熟市場，基本面較許多成熟國家健康，且與成熟市場相比選擇標的多元、潛力題材十足，不僅越來越多國家納入新興市場指數，邊境市場的長線成長爆發力亦不容忽視。

張瑞明指出，年初至今新興債市已回升一段時間，但同期間美元指數並未走弱；截至2018年底，摩根大通新興市場貨幣指數比2009年金融危機時期還要便宜28%，顯示新興國家貨幣表現普遍與基本面脫鉤，匯市評價明顯被低估。

預期在美國與其它區域經濟成長率差距縮減下，美元指數緩步走貶機率大增，可望引導資金轉進非美元資產。而部分新興市場更有降息打算，如印度央行於年初降息一碼，有利新興貨幣債及匯兌升值空間。

張瑞明表示，新興市場債券有吸引力，但個別市場差異大，現階段經理團隊看好亞洲雙印的成長動能與拉丁美洲的政經轉機，包括墨西哥、巴西、阿根廷、印度、印尼等皆為看好的高息投資機會。

富蘭克林華美投信表示，升息放緩、貿易問題紓解、美元不再獨強等均有利今年新興市場債券表現，考量風險性資產在2月持續走強、利差收斂，短線若有震盪修正均可視為良好的進場時機。尤其升息進入尾端後，未來市場波動可能加大，此時更應納入新興市場債的高殖率優勢，藉由債息收入平衡波動風險。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金，有新台幣與人民幣計價的產品設計。富蘭克林華美投信總經理黃書明表示，台灣投資人向來喜歡配息基金，選擇新台幣配息級別的基金，可省去自行換匯的成本，未來領配息也不用換匯，資金運用更便利。

人民幣已經是國人持有第二大的外幣資產，但相較美元，目前可供運用的理財產品並不多，在人民幣利率走低下，國內龐大的人民幣資金需要有更好的投資去處，人民幣計價級別將可做為人民幣資產配置選項之一。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示，新興市場債券殖利率普遍高於...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示，新興市場債券殖利率普遍高於成熟市場，基本面較許多成熟國家健康，且與成熟市場相比選擇標的多元、潛力題材十足，不僅越來越多國家納入新興市場指數，邊境市場的長線成長爆發力亦不容忽視。圖／富蘭克林華美投信提供
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