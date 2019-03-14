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和碩2018年每股純益4.25元 2019年是辛苦的一年

2019-03-14 19:29經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

和碩2018年稅後純益111.15億元，年減24.3%，2018每股純益（EPS）4.25元，創五年新低，和碩總經理廖賜政表示，由於貿易戰尚未搞定，新產品沒有到位，舊產品又到了高原期，2019年是辛苦，而且挑戰的一年。

和碩今天召開法說會，並通過股利政策，預計配發3.5元現金股利，盈餘配發率81%。和碩2018年營收1.34兆元，年增12.2%，稅後純益111.2億元，年減24.3%，EPS4.25元，較2017年5.66元明顯衰退，毛利率也從前年的3.9%，下滑0.9個百分點至3%。

和碩表示，2018年產業競爭加遽，人力成本上揚，子公司垂直整合效益尚未完全顯現，使得2018年獲利呈現衰退。

至於2018年第4季，和碩在iPhone XR出貨帶動下，2018第4季營收季增四成，達4,659億元的高點，去年第4季EPS季增15%，達1.25元，但毛利率卻跌破3%，降至2.6%。

和碩表示，因新產品量產時間較晚，大量成本產生在2018第4季，且客戶的產品規格改變，人力需求較多，人力成本上升，加上產品售價高，使得營業利益率較低，均影響到去年第4季的獲利。

展望2019，和碩指出，首季營收季減幅度會高於往年，第2季為傳統淡季，因為產品出貨高峰已過，需求受到壓抑，資訊及通訊新產品因為尚未發表，加上消費性電子產品第2季本來就淡，使得上半年毛利率會受到壓力，並且是最淡的一季。資訊產品也受到英特爾處理器缺貨的影響。

不過，和碩表示，該公司筆電因產品組合優化，可望成長。桌機與主機板進入傳統淡季，會受到衝擊。若是以產品線來看，資訊產品、物聯網、穿戴裝置、車用電子、智慧家庭等非通訊類的產品，2019年會有兩位數成長。

在垂直整合方面，和碩指出，會適當調整，協助子公司轉型，採用子公司零組件，取代外購正在加深中，目前包括穿戴裝置、物聯網、電動車與智慧家庭產品，均優先採用子公司的零組件，希望藉此提升整體的獲利水準。

PS4和碩毛利率
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