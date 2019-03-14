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聯茂去年每股賺5.86元 配息3.8元

2019-03-14 17:27經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

CCL大廠聯茂（6213）今日公告董事會決議通過107年度合併財務報表，去年淨利約17.75億元，累計全年每股稅後純益約5.86元。

聯茂今天也公告董事會決議股利分派，預定配息3.8元。聯茂去年本業獲利穩健並有業外處分挹注約0.9元，在產品組合優化下也促使去年獲利大幅成長。

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