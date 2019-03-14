信錦擬配發股息6.5元 殖利率8%

2019-03-14 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



信錦今日公布2018年財報，該公司2018年稅後純益8.9億元，年增2%，每股純益（EPS）為5.9元，若以減資後期末股本計算，EPS為7.2元，並擬配發6.5元現金股利，以今天收盤價79.2元計算，現金殖利率為8%。

信錦2018年合併營業收入為88億元，與前一年度相比大致持平。2018年下半年受惠於產品組合調整得宜，毛利率約25%，相較2018年上半年的21%成長，2018全年毛利率約為23%，與前一年度相當。

2018年營業費用因專案與新機種研發增加而上升，營業利益為11.5億元，年減7%。業外部分，則受惠於認列匯兌利益，2018稅後純益約為8.9億元，年增2%。

信錦於2018第3季現金減資25%，減資後股本從16.5億元降至約12.4億元。若以加權平均股本計算，2018EPS為5.9元；若以期末股本計算，EPS約為7.2元。

信錦為軸承及底座的領導廠商，專精於各式機構件的開發與製造，從上游的模具開發、精密金屬零件製造與高複雜組裝的垂直整合優勢，提供客戶完整的產品解決方案與服務。

展望2019年，在大尺寸與電競相關產品穩定成長的推動下，產品組合優化，將有利於公司提升今年的獲利水準。信錦為強化競爭優勢，提供長期穩定優厚的股東權益報酬率，在新製程研發上，創新研發複合式零件生產，以精簡製造工序並提升生產效能。

在智慧製造方面，該公司已經開始數位轉型，並逐步導入自動化設備於生產工站，結合大數據與聯網管理，除了可以提升生產效率、產品品質及客戶服務外，還可以降低人力短缺與薪資成本上升的風險。

在開發新客戶上，透過研發領先的機構產品來結合新客戶需求，進一步拓展公司產品的應用範圍，例如：提供雲端協作白板的軸承及關鍵零組件、開發可使用於折疊式3C產品的特殊軸承等。

展望未來，信錦將以機構設計技術優勢為基礎，延伸產品的應用範疇，以服務各領域客戶的需求。