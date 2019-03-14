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信錦2018年EPS 7.2元 配發現金股息6.5元

2019-03-14 16:59經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

軸承廠信錦（1582）公佈去年稅後淨利為8.9億元，年增2%，若以期末股本計算，每股盈餘約為7.2元。信錦董事會同時決議配發每股現金股息6.5元，若以今（14）日收盤價79.2元計算，現金股息殖利率為8%。

信錦今（14）日召開董事會通過2018年財務報告與決議現金股利分派。信錦2018年合併營收為88億元，與前一年度相比大致持平。2018年下半年受惠於產品組合調整得宜，毛利率約25％，相較2018年上半年的21％成長，全年毛利率約為23%，與前一年度相當。

2018年營業費用因專案與新機種研發增加而上升，營業利益為11.5億元，年減7%。業外部分則受惠於認列匯兌利益，稅前淨利約為13.7億元，稅後淨利約為8.9億元，較2017年稅後淨利成長2%。

信錦於2018第3季現金減資25%，減資後股本從16.5億元降至約12.4億元。若以加權平均股本計算，每股盈餘為5.9元；若以期末股本計算，EPS約為7.2元。董事會同時決議配發每股現金股利6.5元，若以今（14）日收盤價79.2元計算，現金股利殖利率為8%。

信錦為軸承及底座的領導廠商，專精於各式機構件的開發與製造，從上游的模具開發、精密金屬零件製造與高複雜組裝的垂直整合優勢，提供客戶完整的產品解決方案與服務。

展望2019年，在大尺寸與電競相關產品穩定成長的推動下，產品組合優化將有利於公司提升今年的獲利水準。

信錦為強化競爭優勢，提供長期穩定優厚的股東權益報酬率，在新製程研發上，創新研發複合式零件生產，以精簡製造工序並提升生產效能，在智慧製造方面，公司已經開始數位轉型並逐步導入自動化設備於生產工站，結合大數據與聯網管理，除了可以提升生產效率、產品品質及客戶服務外，還可以降低人力短缺與薪資成本上升的風險。

在開發新客戶上，透過研發領先的機構產品來結合新客戶需求，進一步拓展公司產品的應用範圍，例如：提供雲端協作白板的軸承及關鍵零組件、開發可使用於折疊式3C產品的特殊軸承等。展望未來，信錦公司將以機構設計技術優勢為基礎，延伸產品的應用範疇，以服務各領域客戶的需求。

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