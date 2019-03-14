富邦中國中証中小500 首檔橫跨兩市中小型股ETF

2019-03-14 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



富邦投信繼發行追蹤上証180指數、深証100指數等ETF後，再度推出A股ETF，目標鎖定橫跨滬深兩市的中小型A股，預料將會是A股反彈下半場的接棒主力。

富邦投信募集中的富邦中國中証中小500ETF（股票簡稱：富邦中証500、股票代號：00783），為國內第一檔橫跨滬深兩市的中國中小型股ETF，所追蹤的指數為中証小盤500指數，預計將於3月底正式掛牌上市。

富邦投信董事長胡德興表示，此次在A股系列商品擴增中証小盤500 ETF，主要就是希望提供投資人更多積極參與陸股的機會，富邦投信旗下A股系列ETF，將包括上証藍籌股、深圳藍籌股、滬深中小股及成長股，讓投資人在藍籌股的波動度下，享受成長股的爆發力。

中証指數公司研發部副總監趙永剛表示，全球ETF規模和數量穩定增長，且機構投資者使用ETF比例不斷上升；從美國前十大養老金國內股票被動投資比例來看，80%以上的機構，被動投資比例都超過了50%，線上管道則已成為ETF重要的零售管道。就產品發行角度，Smart Beta成為ETF產品創新發展的重要方向。

截至2018年底，包含QDII在內，A股指數型產品規模達7,544.81億人民幣，與2017年底相比，成長39.73%。而2018年ETF發展備受關注，ETF規模達到3,676.69億人民幣，與2017年底相比，規模大幅上升68.40%。

A股ETF產品的深度也不斷提升，2018年底規模超過百億人民幣的產品有14檔，合計規模3,006.79億人民幣，占指數基金整體規模的近四成；ETF規模超過100億人民幣的ETF管理人有12家。