和碩Q2全年谷底 全年坦言挑戰大

2019-03-14 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



iPhone主力代工廠之一和碩（4938）展望今年營運，和碩認為今年第2季將是全年谷底，全年來看，要改善獲利挑戰很大，執行長廖賜政指出，今年美中貿易摩擦一直沒有定案；以產品趨勢來看，新品現在還沒到位，但舊產品已經過了高原期，和碩還是希望繼續擴張下去，並往車載、IOT、醫療、電動車等方向邁進。

展望上半年營運，廖賜政表示，第2季為傳統淡季，第1季1、2月呈現往上走趨勢。

從整個電子業角度來看，資訊產品雖受限英特爾（intel）CPU缺貨加劇，和碩會受影響，但NB因為有產品組合優化，還是會成長。至於桌機、主板出貨預期會稍微下降。

和碩財務長林秋炭表示，歷年第1季對比前一年第4季營收都會下滑，但今年季衰退幅度會更明顯，主要是去年第4季基期很高，但以以年比來看，第1季還是會個位數成長，3月目前掌握還可以。

預估第2季是今年最淡一季，資訊產品淡季、通訊等待新品發表，而消費性電子第2季就是淡季。

廖賜政指出，今年中美貿易摩擦一直沒有定案。

以產品趨勢來看，新品現在還沒到位，舊產品已經過了高原期，和碩還是希望繼續擴張下去，並往車載、IOT、醫療、電動車等方向邁進，期許新業務能成為未來成長動能。

針對今年獲利改善，和碩坦白今年挑戰很大，主因整體經濟環境不太好，外在有政經挑戰。至於以產業來看，有些產品已經進入成熟期，有些新品市場還沒上來，和碩只能做好內部管理及成本控制。

和碩去年營收1.34兆元，年增12.2%。毛利率3%，低於2017年3.9%水準，主因產業競爭加劇、人力成本上揚及子公司貢獻下降。業外收益31億元，相比2017年增加，主因台幣貶值，匯兌收益貢獻提升。稅後純益111.15億元，年減24.3%，每股盈餘為4.25元，遜於2017年5.66元水準。

和碩去年第4季營收4,658.47億元，季增44.7%、年增23.4%。毛利率2.6%，相較前一季、去年同期都下降，主因新品進入量產時間較晚，且產品規格變動較大，人力成本增加等多重因素。稅後純益為32.72億元，季增15.6%、年減12.2%，每股盈餘為1.25元，低於2017年同期1.42元。