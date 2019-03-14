事欣科靠美國製造 大吃美國客戶訂單

2019-03-14 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



事欣科旗下美國加州PARPRO Technologies公司總裁Keith Knight，圖為PARPRO Technologies在美國加州的公司。記者謝艾莉／攝影 分享 facebook 工業電腦廠事欣科（4916）旗下美國加州PARPRO Technologies公司總裁Keith Knight表示，PARPRO Technologies 在美國製造、研發能力的強項，可以快速協助客戶量產產品，並進行相關測試、組裝、運送，也因此該公司囊括不少美國客戶訂單，範圍包含國防、醫療、博弈、工業（industrial）、航太等，近期更是取得Kiosk新訂單。

事欣科這幾年進行的併購案如下，2012 年收購 PARPRO Mexico 正式跨足航太製造領域、2013年併購美國機構件組裝廠 EMT West，於 2014 年底收購了嵌入式設計公司 JumpGen Systems 後正式帶入 ODM 的解決方案，2016 年併美國航太電子設備廠 Cal Quality，取得拉期維加斯及墨西哥生產基地。

因此，事欣科經過多次的整併，目前在全球約有700名員工，主要專注於代工及嵌入式運算解決方案等 ODM 設計服務，含括的領域為國防航太營收佔比 38%、博弈 34%、醫療 16%、通訊與工業12% 等。

事欣科北美執行長Thomas Sparrvik表示，事欣科是美國市場占比非常高的公司，當中95%客戶都是來自於美國，部分來自於歐洲。

Thomas表示，在2012年時，事欣科當時國防營收佔比60%，但是在這幾年持續耕耘新客戶新產品之下，這幾年持續有機成長，因此國防營收占比已降至35%。

事欣科指出，去年營收占比當中，航太與國防營收占比約40%、博弈為32% 、醫療16%，工業（industrial）約12%。

Thomas進一步表示，相比於2012年，現在事欣科增加更多產品線，並充實研發實力，「在有研發技術之下，就不會一直跟競爭對手做價格的競爭，也不會被客戶砍價」，以博弈產品來說，公司能交貨的產品包含版子、線材、機殼、整合等產品與能力，不像其他做博弈生意的公司，只能交版子，事欣科能交貨的產品更為齊全。