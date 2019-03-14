台股午盤掀拋售潮 終場下跌24點收10,348

2019-03-14 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美國科技股上揚，四大指數周三收紅，帶動台股今（14）日開盤走高，早盤一度突破10,400點關卡，午盤過後隨著陸股跌幅擴大，加上台積電（2330）盤中由紅翻黑，加權指數走跌，終場收在10,348.65點，下跌24.67，成交量為1,138.65億元。

早盤蘋概股三雄領軍走強，帶動電子股表現優於金融、傳產，不過台積電連續三日強漲至今年高點附近，盤中獲利了街賣壓湧現，股價翻黑，大型權值股受到拖累，午盤後拋售潮湧現，加權指數以小跌作收。

至於類股部分，表現較為優異者包括自行車、光學鏡頭及PA砷化鎵族群，其中，光學鏡頭受惠大立光日前頻獲外資調高目標價，股價創波段新高，帶領玉晶光、新鉅科、今國光、先進光、華晶科等光學元件股強漲。

至於PA砷化鎵的穩懋、全新、宏捷科等也展開落後補漲行情。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，隨著國際股市漲多休息，台股維持量縮整理，表現相對承壓，不過在貿易戰最終利多釋出前，大盤仍偏向多頭格局，惟短線乖離過大不宜追高。

元富投顧表示，美股3月在高檔維持整理格局，第2季基本面若轉好，仍有帶領全球股市再漲一波的機會，台股也持續保持在10,200～10,500區間整理； 3月上市櫃營收都將會有顯著成長，甚至30~50%的成長幅度，因此目前在高檔震盪整理、個股輪流反彈或拉回，4月初有望再向上作一次多頭攻擊，現階段低接為宜。