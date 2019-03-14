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威宏-KY擬跨入硬殼行李箱市場 泰昇-KY新品下半年亮相

2019-03-14 11:56經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）東南亞廠產線學習曲線的完成，公司預期，今年東南亞產能將持續拉高，可望減輕中國缺工的影響程度，在全球運動休閒人口持續增加下，今年不乏營運成長動能。

同樣在東南亞布局的紙尿褲品牌廠泰昇-KY今年則有新產品上市計畫，包括成人復健褲及女性衛生棉等新產品將在今年下半年亮相。

威宏表示，東南亞車工的學習曲線至去年下半年已逐漸到位，伴隨今年柬埔寨廠生產線的學習曲線已完成，且柬埔寨廠持續擴增產線，非中國生產的比重將再拉高。此外，公司購併知名精品時尚品牌TUMI代工廠泰國TWT公司後，效益持續顯現。

威宏表示，在全球旅遊人口每年持續成長下，目前整體行李箱包市場以硬殼的市占率較大，為擴大公司在行李箱市場的廣度，除了目前行李箱組件的代工業務外，未來也不排除將跨入硬殼行李箱市場。

威宏目前所規劃東南亞整體產線的完整度約五至六成，今年目標是讓東南亞的生產布局更完善，除完成剩餘的生產線建置外，亦有進一步擴展產線至其他東南亞國家的規劃。

公司預期，在東南亞產線持續擴增下，加上全球整體旅遊、運動裝備、輕奢品市場的成長動能無虞，有助今年營運成長。

泰昇-KY表示，今年將持續加強品牌通路經營及新市場開發，目標營收成長幅度達雙位數。在成本方面，原物料價格已經回落，但仍需先消化原有庫存，故預期原物料價格下降對毛利率的助益將會在今年第2季及第3季逐漸顯現。

東南亞泰昇-KY
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