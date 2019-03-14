親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

國泰證發布3月投資氣象圖：三重點影響美股走勢

2019-03-14 11:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

國人資產布局廣及海外市場，根據證券商同業公會最新統計券商受託外國有價證券交易金額，今（2019）年1月達2,051億元，為去年2月以來單月新高表現。國泰證券觀察，美股道瓊工業指數今年以來累計漲幅已逾10％，指數位置已回到去年11月的相對高點，未來能否回到10月新高位置，需觀察三大重點，分別是美中貿易談判結果華為案發展川普宣布緊急狀態事件引發的聯合訴訟案判決。

國泰證券發表3月投資氣象圖，正向看法主要是中國及新興亞洲，成熟市場多持「中立」看法。國泰證券表示，今年1月國人透過券商複委託交易美國市場金額1,470億元，占整體複委託交易金額達72％。

展望美股後市，國泰證券說，美中貿易戰遲遲未決，雙方在重啟會談後，亦給投資人想像的空間，加上美國企業財報大致符合預期，進而帶動美股低點反彈。

國泰證券說，綜觀各類股，先前支撐美股抗跌的公用事業、消費股在此波股市回升期漲幅相對落後，資金轉回先前受到貿易戰影響而走跌的工業及科技股。

另外，能源股受到OPEC今年年初正式啟動的新減產動作所激勵，走勢亦相對強勁，紐約近月原油報價今年累計漲幅達26%，截至2月21日每桶報價56.96美元，創2018年11月中以來新高，成為帶動能源股價揚的主因。惟需留意的是，美國能源部公布國內原油產量增加，原油庫存已連5週升高，未來油價恐受影響。

國泰證券表示，隨著美股漲幅已大，道瓊工業指數位置面臨去年11月的高檔壓力，近期以平盤附近震盪整理為主，觀察市場資金逐漸有回流具防禦性的公用事業類股的跡象，研判主要還是受到政策面不確定因素所影響。

再者，觀察美中貿易戰已持續近一年的時間，目前雙方談判仍在進行中，政策面不確定風險高，投資人宜謹慎操作，適度調節漲多類股，如科技、工業及能源股等，轉入具防禦性的公用事業及必需性消費類股。

國泰美股貿易戰華為川普
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

谷月涵看後市／總統大選、高殖利率支撐台股

2019-03-14 00:49

投信作帳 電子零件股漲

2019-03-14 00:49

華為新機連發 台系鏈樂

2019-03-14 00:49

折疊機概念股 題材夯

2019-03-14 00:49

Tesla調價 牽動供應鏈

2019-03-14 00:49

就市論勢／雲端運算、車電 放閃

2019-03-14 00:04

上櫃發重訊 留意新規定

2019-03-13 23:59

資訊服務業 上月營收靚

2019-03-13 23:53

新品效應 印刷電路板股叫好

2019-03-13 14:13

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13

谷月涵加入寬量國際

2019-03-13 14:13

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:18

台灣先生谷月涵加入寬量國際 讓國際更認識台中小企業

2019-03-13 12:59

5大案點燃長榮經營權戰火 兩個阿哥槓上女老董

2019-03-13 11:55

台股臨上檔壓力 法人估月線年線間震盪

2019-03-13 08:38

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

投信作帳 電子零件股漲

2019-03-14 00:49

谷月涵看後市／總統大選、高殖利率支撐台股

2019-03-14 00:49

折疊機概念股 題材夯

2019-03-14 00:49

智寶合併凱美 換股比1.165:1

2019-03-13 16:26

新品效應 印刷電路板股叫好

2019-03-13 14:13

智寶、凱美下午4時同步重大訊息 將宣布合併案

2019-03-13 15:20

開發金維持現金股利政策 股息發放率約70％

2019-03-14 05:55

啟碁 將配3.5元股息

2019-03-13 23:53

Tesla調價 牽動供應鏈

2019-03-14 00:49

緯穎目標價 外資喊440

2019-03-13 23:59

華為新機連發 台系鏈樂

2019-03-14 00:49

華固配息超霸氣 去年每股賺3.12元大方配5元現金

2019-03-13 19:12

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13

緯穎27日轉上市 每股訂248元

2019-03-13 23:59

智寶合併凱美 1.165股換1股

2019-03-13 16:34

擬辦現金減資／每股退4元 威強電重挫

2019-03-13 14:13

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48

緯穎競拍得標平均價格349.32元 21日公開抽籤

2019-03-13 17:42

華固配息5元 超大方

2019-03-13 23:53

晶睿迎轉單 下季發酵

2019-03-13 23:53

中裕營運 邁入成長期

2019-03-13 23:59

廷鑫、百和 股價雙喜

2019-03-13 14:13

2月營收俏 南投廠升級 美時爆量走揚

2019-03-13 14:13

旺宏擬每股配息1.2元 殖利率5.7%

2019-03-13 14:38

美律吃蘋果 今年供貨增加

2019-03-13 23:53

櫃買業績發表 六連發

2019-03-13 23:59

台達電新布局 今年營收、獲利挑戰新高

2019-03-13 14:13

台灣先生谷月涵回來了 看好中小型股

2019-03-13 18:48

旭富配息4.2元 法人看好後市

2019-03-13 23:53

國巨集團再啟動合併 智寶、凱美股價不同調

2019-03-14 09:30

聚亨 化解敵意併購危機

2019-03-13 23:53

研華 年營收拚增兩位數

2019-03-13 23:53

大陸市場助攻 晶心科首季樂觀

2019-03-13 14:35

友通2018每股稅後純益5.28元 十年新高

2019-03-13 20:00

聖暉 拿下台達電訂單

2019-03-13 23:59

外資買不停 大立光股價再寫波段新高

2019-03-13 13:12

台灣先生谷月涵加入寬量國際 讓國際更認識台中小企業

2019-03-13 12:59

聚碩擬配發現金股利1.5元、股票股利1元

2019-03-13 19:46

谷月涵加入寬量國際

2019-03-13 14:13

配息創高 投信連四買／晶宏漲近半年新高

2019-03-13 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top