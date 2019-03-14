國泰證發布3月投資氣象圖：三重點影響美股走勢

2019-03-14 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國人資產布局廣及海外市場，根據證券商同業公會最新統計券商受託外國有價證券交易金額，今（2019）年1月達2,051億元，為去年2月以來單月新高表現。國泰證券觀察，美股道瓊工業指數今年以來累計漲幅已逾10％，指數位置已回到去年11月的相對高點，未來能否回到10月新高位置，需觀察三大重點，分別是美中貿易談判結果、華為案發展與川普宣布緊急狀態事件引發的聯合訴訟案判決。

國泰證券發表3月投資氣象圖，正向看法主要是中國及新興亞洲，成熟市場多持「中立」看法。國泰證券表示，今年1月國人透過券商複委託交易美國市場金額1,470億元，占整體複委託交易金額達72％。

展望美股後市，國泰證券說，美中貿易戰遲遲未決，雙方在重啟會談後，亦給投資人想像的空間，加上美國企業財報大致符合預期，進而帶動美股低點反彈。

國泰證券說，綜觀各類股，先前支撐美股抗跌的公用事業、消費股在此波股市回升期漲幅相對落後，資金轉回先前受到貿易戰影響而走跌的工業及科技股。

另外，能源股受到OPEC今年年初正式啟動的新減產動作所激勵，走勢亦相對強勁，紐約近月原油報價今年累計漲幅達26%，截至2月21日每桶報價56.96美元，創2018年11月中以來新高，成為帶動能源股價揚的主因。惟需留意的是，美國能源部公布國內原油產量增加，原油庫存已連5週升高，未來油價恐受影響。

國泰證券表示，隨著美股漲幅已大，道瓊工業指數位置面臨去年11月的高檔壓力，近期以平盤附近震盪整理為主，觀察市場資金逐漸有回流具防禦性的公用事業類股的跡象，研判主要還是受到政策面不確定因素所影響。

再者，觀察美中貿易戰已持續近一年的時間，目前雙方談判仍在進行中，政策面不確定風險高，投資人宜謹慎操作，適度調節漲多類股，如科技、工業及能源股等，轉入具防禦性的公用事業及必需性消費類股。