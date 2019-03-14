研華營收、獲利續拚雙位數成長 股價開高走揚逾5%

2019-03-14 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦廠研華（2395）受惠於工業物聯創造之新需求與全球市場擴張，連續二年順利達成雙位數美元營收成長之目標；法人看好，研華在北美地區和新興市場需求樂觀使EIoT和SIoT業務接單強勁，且美中貿易談判正向將有利大中華市場在下半年訂單回溫，預期2019年成長動能可望相較過去五年強勁，今年營收、獲利仍可望雙位數成長，激勵今（14）日股價開高走揚，早盤走揚逾5％。 研華董事長劉克振。 記者蕭君暉╱攝影 分享 facebook

研華今年營運發展計畫將聚焦強化Advantech Technologies Japan（ATJ）拓展日本市場、北美擴張計畫及擴張海外子公司據點等三項策略。

研華指出，美國市場自2017年下半年開始即恢復成長動能，2018全年營收成長13%，達到445百萬美元。因研華為提供design-in services的廠商，故所有的投資與耕耘均需要二至三年的時間發酵。

以研華目前的規模，在美國市場還有很大的成長空間；未來的發展，將在北美新增多個銷售據點，含加拿大多倫多、芝加哥、德州、東岸，以及墨西哥。

除此之外，研華也將持續在中美歐日等地區佈局服務團隊拓展DMS客製化服務和Online&Channel銷售佈局，並計畫拓展土耳其和以色列等海外子公司據點。

同時，研華將持續投資與推廣WISE-PaaS IoT軟體平台，使其成為硬體價值之延伸，利用「分享」與「普及」向全世界各領域的IoT系統集成商推廣，讓工業物聯網真正落實應用於各個產業。藉由軟體平台提升硬體價值，研華期待整體利潤率能回復至2016年之前的水準並能長期維持。

研華2月營收35.7億元，年增20.4%，係因北美地區業務維持強勁和海外子公司併入OMRON Nohgata之DMS業務，雖然IIoT成長動能因中國企業資本支出放緩而拖累，但北美地區和新興市場需求樂觀使EIoT和SIoT業務接單強勁。

整體而言，法人指出，研華在博弈Gaming與醫療設備MEB相關商機皆已拿下國際大廠的訂單，保守估計三年內可貢獻2億美元，預期北美和歐洲市場將維持雙位數成長，而併購ATJ將使研華在日本擁有在地設計和製造服務，有利加快日本市場拓展。

此外，關鍵零組件價格下滑趨勢明確，預期今年上半年可望消化完高價庫存，有利集團下半年獲利明顯提升，看好研華今年營收、獲利仍有望雙位數成長。