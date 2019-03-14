親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

投資「太空採礦」：地球小國能不能成為宇宙霸權？

研華營收、獲利續拚雙位數成長 股價開高走揚逾5%

2019-03-14 10:28經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦廠研華（2395）受惠於工業物聯創造之新需求與全球市場擴張，連續二年順利達成雙位數美元營收成長之目標；法人看好，研華在北美地區和新興市場需求樂觀使EIoT和SIoT業務接單強勁，且美中貿易談判正向將有利大中華市場在下半年訂單回溫，預期2019年成長動能可望相較過去五年強勁，今年營收、獲利仍可望雙位數成長，激勵今（14）日股價開高走揚，早盤走揚逾5％。

研華董事長劉克振。 記者蕭君暉╱攝影
研華董事長劉克振。 記者蕭君暉╱攝影
分享

研華今年營運發展計畫將聚焦強化Advantech Technologies Japan（ATJ）拓展日本市場、北美擴張計畫及擴張海外子公司據點等三項策略。

研華指出，美國市場自2017年下半年開始即恢復成長動能，2018全年營收成長13%，達到445百萬美元。因研華為提供design-in services的廠商，故所有的投資與耕耘均需要二至三年的時間發酵。

以研華目前的規模，在美國市場還有很大的成長空間；未來的發展，將在北美新增多個銷售據點，含加拿大多倫多、芝加哥、德州、東岸，以及墨西哥。

除此之外，研華也將持續在中美歐日等地區佈局服務團隊拓展DMS客製化服務和Online&Channel銷售佈局，並計畫拓展土耳其和以色列等海外子公司據點。

同時，研華將持續投資與推廣WISE-PaaS IoT軟體平台，使其成為硬體價值之延伸，利用「分享」與「普及」向全世界各領域的IoT系統集成商推廣，讓工業物聯網真正落實應用於各個產業。藉由軟體平台提升硬體價值，研華期待整體利潤率能回復至2016年之前的水準並能長期維持。

研華2月營收35.7億元，年增20.4%，係因北美地區業務維持強勁和海外子公司併入OMRON Nohgata之DMS業務，雖然IIoT成長動能因中國企業資本支出放緩而拖累，但北美地區和新興市場需求樂觀使EIoT和SIoT業務接單強勁。

整體而言，法人指出，研華在博弈Gaming與醫療設備MEB相關商機皆已拿下國際大廠的訂單，保守估計三年內可貢獻2億美元，預期北美和歐洲市場將維持雙位數成長，而併購ATJ將使研華在日本擁有在地設計和製造服務，有利加快日本市場拓展。

此外，關鍵零組件價格下滑趨勢明確，預期今年上半年可望消化完高價庫存，有利集團下半年獲利明顯提升，看好研華今年營收、獲利仍有望雙位數成長。

研華營收
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

國巨集團再啟動合併 智寶、凱美股價不同調

2019-03-14 09:30

股王大立光步步高升 股價逼近4,800元關卡

2019-03-14 09:23

來思達股息殖利率逾8%吸金 早盤股價漲逾5%

2019-03-14 10:27

祥碩擬配息12元 支撐早盤股價漲1.86%

2019-03-14 09:58

台積電紅翻黑、電子股仍續強 元大台灣50力守紅盤

2019-03-14 10:24

研華長期方向明確 今日股價上漲6元開出

2019-03-14 09:46

達能停產又列全額交割 股價開盤跌停

2019-03-14 09:39

台股開盤漲17.98點

2019-03-14 09:15

美股走高 台股短線偏多整理

2019-03-14 08:24
看更多

熱門文章

5大案點燃長榮經營權戰火 兩個阿哥槓上女老董

2019-03-13 11:55

投信作帳 電子零件股漲

2019-03-14 00:49

折疊機概念股 題材夯

2019-03-14 00:49

智寶合併凱美 換股比1.165:1

2019-03-13 16:26

谷月涵看後市／總統大選、高殖利率支撐台股

2019-03-14 00:49

智寶、凱美下午4時同步重大訊息 將宣布合併案

2019-03-13 15:20

新品效應 印刷電路板股叫好

2019-03-13 14:13

開發金維持現金股利政策 股息發放率約70％

2019-03-14 05:55

Tesla調價 牽動供應鏈

2019-03-14 00:49

啟碁 將配3.5元股息

2019-03-13 23:53

華固配息超霸氣 去年每股賺3.12元大方配5元現金

2019-03-13 19:12

華為新機連發 台系鏈樂

2019-03-14 00:49

緯穎目標價 外資喊440

2019-03-13 23:59

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13

國巨集團再傳整併完備版圖 激勵股價再攻上季線

2019-03-13 10:56

智寶合併凱美 1.165股換1股

2019-03-13 16:34

擬辦現金減資／每股退4元 威強電重挫

2019-03-13 14:13

緯穎27日轉上市 每股訂248元

2019-03-13 23:59

緯穎競拍得標平均價格349.32元 21日公開抽籤

2019-03-13 17:42

華固配息5元 超大方

2019-03-13 23:53

廷鑫、百和 股價雙喜

2019-03-13 14:13

2月營收俏 南投廠升級 美時爆量走揚

2019-03-13 14:13

中裕營運 邁入成長期

2019-03-13 23:59

晶睿迎轉單 下季發酵

2019-03-13 23:53

聯強全年營收連三年締新猷 配現金股利2元

2019-03-14 08:48

台達電新布局 今年營收、獲利挑戰新高

2019-03-13 14:13

旺宏擬每股配息1.2元 殖利率5.7%

2019-03-13 14:38

櫃買業績發表 六連發

2019-03-13 23:59

台灣先生谷月涵回來了 看好中小型股

2019-03-13 18:48

美律吃蘋果 今年供貨增加

2019-03-13 23:53

旭富配息4.2元 法人看好後市

2019-03-13 23:53

大陸市場助攻 晶心科首季樂觀

2019-03-13 14:35

外資買不停 大立光股價再寫波段新高

2019-03-13 13:12

友通2018每股稅後純益5.28元 十年新高

2019-03-13 20:00

研華 年營收拚增兩位數

2019-03-13 23:53

美系客戶全面導入Type-C 良維成最大受惠者

2019-03-13 12:08

台灣先生谷月涵加入寬量國際 讓國際更認識台中小企業

2019-03-13 12:59

谷月涵加入寬量國際

2019-03-13 14:13

聖暉 拿下台達電訂單

2019-03-13 23:59

聚碩擬配發現金股利1.5元、股票股利1元

2019-03-13 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top