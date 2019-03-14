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郭明錤：蘋果AR裝置主打MR 揚明光、長盈精密可望受惠

2019-03-14 10:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

天風國際證券分析師郭明錤日前預告蘋果（Apple）將在第4季量產AR頭戴裝置，他表示，該裝置將能提供MR（AR + VR）體驗，並點名中國大陸廠商長盈精密及台灣揚明光（3504）為潛在受惠者。

蘋果分析師郭明錤預估，蘋果（Apple）將在第4季量產AR頭戴裝置。 歐新社
蘋果分析師郭明錤預估，蘋果（Apple）將在第4季量產AR頭戴裝置。 歐新社
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天風國際出示最新報告，指出Apple可能將推出支持AR與VR的MR專用裝置，提供虛實整合（Click-and-mortar）使用者體驗，並預期未來可以此建構創新O2O（online-to-offline）商業模式。

天風在先前報告預測蘋果頭戴式AR裝置最快於今年第4季量產，並於該季至明年上半年推出AR頭戴裝置。在最新報中補充，此裝置可提供MR體驗，外觀設計較像是頭盔，而非市場期待的眼鏡。

郭明錤表示，此頭戴裝置提供的MR體驗建構在視訊透視（VST； Video see-through）系統上，主因是光學透視（OST：Optical see-through）系統仍有許多技術瓶頸（如：光波導（Waveguide optics），偏振分光器（Polarized beam splitter），眼球追踪（Eye-tracking）等）。

Apple頭戴裝置可望強化Apple ARKit生態體係與提供更佳MR / AR / VR使用者體驗，有利於競爭優勢。

目前MR推廣最大挑戰之一在於欠缺合適的硬件裝置，天風預期Apple的頭戴裝置擁有更好設計，故能強化ARkit生態體係與改善使用者的MR / AR / VR體驗，且App Store既有由ARKit開發的MR / AR應用，也有助於推動Apple頭戴裝置出貨。

郭明錤認為，長盈精密可能為Apple頭戴裝置機構件供貨商，可望受益於Apple MacBook D件供應份額提升與ASP更高的潛在A＆C件訂單，其次折疊機的左鏈轉軸潛在訂單，以及未來5G手機機殼金屬件附加價值提升。

郭明錤表示，揚明光可能為Apple頭戴裝置光學件供貨商。公司可望受益於智能型家用LED投影機客戶持續出貨成長，其次，監視器訂單出貨成長，以及Microsoft和Kroger未來商店潛在訂單。

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