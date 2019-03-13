親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

外遇離婚還能分財產 你的民法不是你的民法？

理柏基金獎公布 聯博及富達大贏家

2019-03-13 21:16經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

2019年理柏（Lipper）台灣基金獎結果13日出爐，今年總共頒發95個分類大獎及四個團體大獎。其中，聯博投信獲得11項大獎是最大贏家，富達以10項大獎緊追其後，安聯、施羅德、復華、普信及摩根都有五個大獎以上。

團體大獎則頒發四家基金管理公司，分別是獲得債券型團體獎的美盛集團、股票型團體獎的利安資金管理、混合型團體獎的摩根資產管理，以及整體團體獎的聯博投信。

2019理柏台灣基金獎總共頒發35大類別，95個分類大獎，其中三年期共35個，五年期共34個，十年期共26個，共計65檔基金，32家資產管理公司獲獎。基金奬是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏共同舉辦。

截至去年底為止，所有在台註冊可銷售的基金共1,797檔。基金獎競爭激烈，共六檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項，分別是安聯台灣大壩基金（台灣股票）、普信美國小型公司股票型基金（美國中小型股票），霸菱歐洲精選信託基金（歐洲中小型股票）、復華傳家二號基金（新台幣靈活混合）、施羅德新興歐洲基金（歐洲新興市場股票）、聯博美國收益基金（美元債券）。

值得關注的是，今年是理柏台灣基金奬第11年，這11年來基金數量大幅增加，金融市場詭譎動盪，能在嚴謹的篩選條件下持續五年（含）以上獲得同一獎項，實屬不易。

霸菱歐洲精選信託基金、首域印度次大陸基金連續八年獲得同一獎項，最為耀眼。野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金連續六年獲獎。復華人生目標基金連續五年獲獎。

債券羅德
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13

谷月涵加入寬量國際

2019-03-13 14:13

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:18

台灣先生谷月涵加入寬量國際 讓國際更認識台中小企業

2019-03-13 12:59

5大案點燃長榮經營權戰火 兩個阿哥槓上女老董

2019-03-13 11:55

台股臨上檔壓力 法人估月線年線間震盪

2019-03-13 08:38

台股作帳行情 啟動

2019-03-13 00:17

就市論勢／5G、非蘋、AI 逢低布局

2019-03-12 23:38

偏光板、連接線材、紡織 搶鏡

2019-03-12 23:37

股王帶頭 光學股漲翻天

2019-03-12 23:37

永豐金證拓市 下季發行ETN

2019-03-12 23:36

二低一高股 短線強棒

2019-03-12 23:36

富時 將在台組百人軍團

2019-03-12 23:32

富時合編台灣50 助攻ETF

2019-03-12 23:28

掰掰了！老牌不銹鋼廠千興 4月22日終止上市

2019-03-12 18:25

影／吳文彬：台股波段有望上探10,500點壓力區

2019-03-12 17:51

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

5大案點燃長榮經營權戰火 兩個阿哥槓上女老董

2019-03-13 11:55

台股作帳行情 啟動

2019-03-13 00:17

二低一高股 短線強棒

2019-03-12 23:36

麗豐獲利靚 配息12元

2019-03-12 23:34

OPPO推旗艦機 供應鏈樂

2019-03-12 23:30

股王帶頭 光學股漲翻天

2019-03-12 23:37

陸股ETF 四檔可短打

2019-03-12 23:42

智寶合併凱美 換股比1.165:1

2019-03-13 16:26

智寶、凱美下午4時同步重大訊息 將宣布合併案

2019-03-13 15:20

偏光板、連接線材、紡織 搶鏡

2019-03-12 23:37

新品效應 印刷電路板股叫好

2019-03-13 14:13

威強電 擬現金減資四成

2019-03-12 23:38

台達電營收衝 拚連七年創高

2019-03-12 23:27

美時 今年營收 衝百億

2019-03-12 23:32

震旦行犀利 配息6元

2019-03-12 23:30

華泰獲轉單 業績增溫

2019-03-12 23:29

國巨集團再傳整併完備版圖 激勵股價再攻上季線

2019-03-13 10:56

智寶合併凱美 1.165股換1股

2019-03-13 16:34

正崴 1月每股純益0.24元

2019-03-12 23:30

就市論勢／5G、非蘋、AI 逢低布局

2019-03-12 23:38

富時 將在台組百人軍團

2019-03-12 23:32

宏正 去年每股賺13.19元

2019-03-12 23:28

風電題材熱 上緯受惠

2019-03-12 23:32

今日台股盤前重點掃描

2019-03-13 07:35

擬辦現金減資／每股退4元 威強電重挫

2019-03-13 14:13

全球第1大 富時羅素在台建百人軍團

2019-03-13 02:29

昇達科 今年EPS估逾5元

2019-03-12 23:28

亞太電、鴻海 攻物聯網

2019-03-12 23:29

小米秀新品 英業達進補

2019-03-12 23:29

誠美材籌資 不排除發GDR

2019-03-12 23:28

廷鑫獲美大單 挹注業績

2019-03-12 23:32

美股走弱、台股量能明顯萎縮 小漲29點

2019-03-13 13:38

中鋼 前二月每股賺0.22元

2019-03-12 23:32

蔡司 搶封測設備商機

2019-03-12 23:29

海英俊：電動車降價 市場才會大

2019-03-12 23:28

廷鑫、百和 股價雙喜

2019-03-13 14:13

華固配息超霸氣 去年每股賺3.12元大方配5元現金

2019-03-13 19:12

2月營收俏 南投廠升級 美時爆量走揚

2019-03-13 14:13

祥碩配息12元 義隆發5元

2019-03-12 23:28

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top