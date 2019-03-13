理柏基金獎公布 聯博及富達大贏家

2019-03-13 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



2019年理柏（Lipper）台灣基金獎結果13日出爐，今年總共頒發95個分類大獎及四個團體大獎。其中，聯博投信獲得11項大獎是最大贏家，富達以10項大獎緊追其後，安聯、施羅德、復華、普信及摩根都有五個大獎以上。

團體大獎則頒發四家基金管理公司，分別是獲得債券型團體獎的美盛集團、股票型團體獎的利安資金管理、混合型團體獎的摩根資產管理，以及整體團體獎的聯博投信。

2019理柏台灣基金獎總共頒發35大類別，95個分類大獎，其中三年期共35個，五年期共34個，十年期共26個，共計65檔基金，32家資產管理公司獲獎。基金奬是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏共同舉辦。

截至去年底為止，所有在台註冊可銷售的基金共1,797檔。基金獎競爭激烈，共六檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項，分別是安聯台灣大壩基金（台灣股票）、普信美國小型公司股票型基金（美國中小型股票），霸菱歐洲精選信託基金（歐洲中小型股票）、復華傳家二號基金（新台幣靈活混合）、施羅德新興歐洲基金（歐洲新興市場股票）、聯博美國收益基金（美元債券）。

值得關注的是，今年是理柏台灣基金奬第11年，這11年來基金數量大幅增加，金融市場詭譎動盪，能在嚴謹的篩選條件下持續五年（含）以上獲得同一獎項，實屬不易。

霸菱歐洲精選信託基金、首域印度次大陸基金連續八年獲得同一獎項，最為耀眼。野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金連續六年獲獎。復華人生目標基金連續五年獲獎。