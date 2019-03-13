研華2019年業績 將兩位數增長

2019-03-13 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



研華受到軟硬整合的趨勢推動下，其工業互聯網平台（WISE PaaS）業績持續增長，2019年營收仍將兩位數字成長，長期目標將把淨利率再提升1.5個百分點，希望毛利率能達到40%左右的水準，並以打造工業電腦供應鏈為主要目標。

研華今（13）日舉行法說會，該公司之前已公布2018年財報，該公司2018年合併營收約為487. 27億元，年增10%，營業毛利為186.63億元（毛利率38.2%），稅後純益為63.2億元，年成長2.6%，每股稅後純益（EPS）為9.02元，創歷史新高。

研華董事長劉克振今天表示，傳統工業電腦市場已經成熟，工業電腦廠商做雜貨店的時代已經過去了，未來工業電腦的趨勢，必須要專注化，以及加值化，所謂的加值化，就是純賣硬體的時代已過，現在要賣的是軟硬體整合。

他說，就像研華推動的WISE PaaS，是把所有的硬體加值起來，而且客戶使用WISE Paas並不加價，希望在軟硬整合的趨勢下，持續推動硬體的成長，目前硬體仍占95%的營收。

目前研華WISE Paas的客戶，每個月增加10家，希望2019年底可以達到200家，2020達到500家，五年後達到1,000家，並因此為研華帶來約3億元的收入，這主要是用來支付研發費用，不是用來賺錢的。

針對研華與鴻海旗下的工業富聯結盟，劉克振說，鴻海集團在過去五年，是研華在大陸的前兩大客戶，雙方一定要積極合作，尤其WISE PaaS這個平台，一定要開放給所有人才能成功。

展望2019年上半年，研華科技總經理暨財務長陳清熙表示，預期北美市場仍將兩位數成長，新興市場也是強勁成長，歐洲市場持平，只有中國大陸市場能見度不高，主要是受到中美貿易戰，使得景氣有疑慮。