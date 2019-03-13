台灣先生谷月涵回來了 看好中小型股

2019-03-13 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



來自美國的外資圈長青樹谷月涵，操著一口流利中文，又勇於談台灣時事，今(13)日正式宣布加盟寬量國際擔任策略漲，谷月涵也十分看好未來台灣的中小型股，未來會努力讓這些中小企業，被外國投資機構看見。