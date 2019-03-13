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上市櫃公司代表參與公司治理評鑑宣導會 獲熱烈迴響

2019-03-13 18:34經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心為協助上市上櫃公司瞭解2019年度公司治理評鑑指標，以及新版公司治理藍圖所修正法規之重點、公司法修訂股務作業應注意事項等內容，協同證交所自3月4日至3月13日，於新竹、台中、高雄及台北等地共舉辦五場「108年度公司治理評鑑宣導會」，已於13日順利劃下句點，各場次出席情況踴躍，吸引近2,000名上市上櫃公司代表參與。

櫃買中心表示，2019年度評鑑指標依循「新版公司治理藍圖（2018～2020）」規劃內容，以強化質化指標、增加給分差異化及新增問卷發送蒐集意見等為修正主軸，質化指標將「實際落實情形」作為評核重點而有多項重要修訂，並新增依產業別及市值公告評鑑結果等，期望引領企業間的良性競爭，協助市場邁向良好的公司治理；另外，除新版公司治理藍圖外，會中也針對公司法及主管機關近期法令修訂對股務作業影響及公司應注意事項進行說明，提醒公司及早因應。

櫃買中心指出，公司治理評鑑增加公司間推動公司治理成效之可比較性，自2014年實施以來，國內各上市上櫃公司積極配合各項指標辦理強化措施，已反映於我國整體公司治理水平的提升，例如申報企業社會責任報告書之公司家數已有顯著成長，大幅增加非財務資訊之可比較性及揭露品質，亞洲公司治理協會發布之CG Watch 2018調查，也對我國ESG資訊相關揭露予以正面肯定，顯見上市上櫃公司對於提昇公司治理品質所做的努力，並獲得國際相關機構肯定。

櫃買中心也期望能透過評鑑制度，鼓勵上市上櫃公司積極精進公司治理，並主動採行超逾法令要求之各項治理措施，引導企業間互相學習、激勵，持續提昇自身公司治理水平，進一步推進我國資本市場的國際形象與競爭力。

櫃買中心公司法
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