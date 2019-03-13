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寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

華通去年每股賺2.01元 擬配息0.8元

2019-03-13 17:40經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

蘋果PCB供應商華通（2313）今（13）日公告董事會通過107年度合併財務報表損益數據摘錄，去年每股稅後純益約2.01元，並擬配息0.8元。

依據華通去年獲利換算，配息率約四成。華通並預計發出現金股息總額約9.53億元。

華通配息蘋果
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