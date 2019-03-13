大億交通：要做出第一個國產化的先進車燈

2019-03-13 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



大億交通董事長吳俊億說，未來智慧駕駛時代來臨，汽車車燈必須更智慧化，大億已作好相關準備，要生產出台灣第一個國產化的先進智慧車燈。

以前或是現在，車子怎麼轉向，車燈就會轉那一個方向,但未來車燈會先轉到汽車要去的方向,提前一步先照到要前往的方向，讓汽車行駛更安全，也更有效率。

吳俊億說，大億交通創業五十多年來，一直專注於車燈的研發與製造，車燈除了影響車輛的整體造型，同時也關係著駕駛安全。隨著科技的進步，車燈的光源由傳統的鹵素燈泡轉變為以LED為市場主流。近年來更由於汽車安全要求的提升，車燈也必須更智慧化。ADB車燈正是目前全球各大車廠正積極研發的智慧化車燈。

ADB車燈是以LED為光源，可判斷對向來車的位置與距離，並智慧化調整燈光照射區域，避免車燈炫光造成交通事故。關鍵技術在於LED光源模組的精密製造；以及車燈和行車電腦(ECU)連結的控制器軟體。大億交通對於產品研發的長期投入，目前已經具備LED光源模組的設計和精密製造技術。