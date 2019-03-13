胎壓偵測器廠橙的電子 今年拚轉虧為盈

2019-03-13 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



胎壓偵測器橙的電子去年稅後淨損2,330萬元，每股稅後虧損1.09元。

橙的電子表示，去年提列大陸應收帳款的呆帳準備1,713萬元，再加上內部整頓，造成虧損。今年調整客戶與產品配置，大陸OEM業務轉向卡車與客車，可望帶動獲利成長。預期今年營收可望回到前年4.8億元的水準，並設定一定要轉虧為盈的目標。

橙的2018年全面進行公司整頓，致使整體營運基期降低，營收較前一年度減少23％，但稅後淨損與每股稅後虧損皆較前一年度大幅度收斂。

橙的站穩中國最大客車廠宇通的唯一TPMS供應商的合作基礎，有助於未來OEM業務將保持在2018年的基礎上穩定提升；計畫在既有AM業務基礎上持續擴大市場占有率，透過同步爭取新客戶與既有客戶訂單放大的策略，積極布局產品毛利較佳的AM替代件及加裝件利基型市場，挹注公司未來獲利成長。

橙的表示，2018年經營團隊在面臨市場白熱化的競爭態勢下，採取積極落實OEM客戶及產品結構優化，嚴謹控管公司各項費用支出等整頓政策，以期能夠有效提升公司整體獲利能力，整頓效益已顯現在2018年公司整體毛利率及營業費用上，儘管公司基於保守原則針對信用情況較差的中國OEM車廠客戶一次性提列損失1,713萬元，受惠利基型的重型卡車、客運等大型車輛中國OEM客戶在下半年開始小量出貨，以及既有AM市場銷售保持穩定的表現下，2018年全年毛利率自34％提升至35％。