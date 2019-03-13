大億交通與工研院簽約 搶進自動駕駛商機

2019-03-13 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



國內車燈大廠大億交通公司 (1521)看好自動駕駛商機崛起，與工研院共同開發控制軟體平台，預計一年內即可獲得成果，並搶供車廠全新商機。在自動駕駛時代來臨前，台灣廠商也作好準備，不在這個市場上缺席。

大億交通與工研院13日簽約，共同合作開發ADB (Adaptive Driving Beam)先進車燈控制軟體開發平台，大億技術能力再度升級，未來將擁有ADB先進車燈軟、硬體整合、設計與製造能力，滿足自動駕駛車輛室內、外燈具所需要的智慧化功能，搶佔全球智慧駕駛市場。

大億董事長吳俊億表示，歐洲和日本的汽車廠商、國際車燈大廠和光源技術供應商均積極研發ADB先進車燈。歐洲的ADB陣營不僅有奧迪(Audi)和賓士(Mercedes-Benz)等高級車，日本的豐田(Toyota)也積極投入ADB的研發。根據相關研究報告指出，ADB先進車燈市佔率將從目前全球車用市場的不到 1%、快速成長至 2025 年的 15%。

大億公司表示，ADB 先進車燈在光學設計上以遠光燈為設計核心，開啟遠光燈時在可避免前方車或是對向來車造成眩光的要求下，光型的配置必需產生多個區域的獨立開關光型，在夜間照明長度和寬度上都有大幅提升。在照明長度方面，其照射長度可大於 150 公尺以上，車輛在高速行駛的情況下，遠處的視野將更加清晰；照明寬度可針對前方含對向、同向共至少四個車道以上的寬度去執行獨立明暗區的切換，為行駛於大幅度彎道或對於道路外的障礙物，提供更大範圍的夜間視野，且具備對其它車輛自動避光功能。大幅降低夜間事故的發生率，提升行車安全。

大億公司進一步指出，ADB車燈是以LED為光源，可判斷對向來車的位置與距離，並智慧化調整燈光照射區域，避免車燈炫光造成交通事故。關鍵技術在於LED光源模組的精密製造；以及車燈和行車電腦(ECU)連結的控制器軟體開發。大億對於產品研發的長期投入，目前已經具備LED光源模組的設計和精密製造技術，但是、針對控制器軟體的開發，需要強而有力的策略合作夥伴。未來、大億在現有的A DB 先進車燈硬體的設計製造基礎上、由工研院協助導入控制軟體的開發平台，希望在雙方的密切合作之下能夠成功開發出第一顆國產化的ADB先進車燈。