親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

氣立去年每股賺2.49元 擬配發2元現金股利

2019-03-13 14:50經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台灣氣立(4555)董事會今(13)日通過去年度合併財報暨盈餘分配案，去年每股稅後純益2.49元，擬配發2元現金股利，維持八成以上配發率，以今天收盤價58.5元計算，現金殖利率約3.4%。

氣立表示，平湖邦燁廠擴產計畫，預計第4季完成試車並商轉，估計未來可為集團創造人民幣3億元年產值。在工業4.0設備自動化升級需求驅動下，氣立也積極擴產迎接智慧製造大潮流。

氣立去年合併營收17.04億元，歸屬母公司稅後淨利1.67億元，分別較2017年成長15.6％及3.2％，每股稅後純益為2.49元。

氣立表示，松江新廠產能及平湖邦燁加入，貢獻公司成長動能，即使去年下半年受到美中貿易戰的觀望氣氛影響，公司全年營收及獲利仍能保持成長。

在工業4.0的備自動化升級需求驅動下，氣立今年營運展望仍持正向樂觀，並積極進行平湖邦燁廠擴產計畫，預計第4季完成試車並商轉。

截至2018年底，氣立在中國廣設34個直銷據點及18個駐在點，直銷比重已超過六成，氣立產品客製化程度高，透過直營據點，可更精確了解客戶需求，有效擴大客戶數量、類型。

過去氣立以電子業客戶占比最高，2018年更拓展汽車、紡織、工具機、能源、食品、塑化業等客戶。

法人指出，氣立在自動化領域中占有一席之地，客戶產業屬性愈來愈多元，除顯示氣立的直營策略奏效外，也透露各行業均有設備自動化的升級需求。

另外，美中貿易戰透露和緩跡象，但經歷貿易戰洗禮之後，刺激中國加速產業升級發展，各地方政府分別推出不同的補貼方案，尤其物聯網應用將帶動智慧製造普及，中國製造業設備自動化需求預期將進入高成長。

氣立表示，集團將於4月1日至5日參加全球規模最大的德國漢諾威工業展，展出自有品牌「CHELIC」的工業4.0完整解決方案，爭取海外市場更大商機。

貿易戰營收

相關新聞

憂美股 谷月涵：台股相對安全

2019-03-13 14:13

谷月涵加入寬量國際

2019-03-13 14:13

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:18

台灣先生谷月涵加入寬量國際 讓國際更認識台中小企業

2019-03-13 12:59

5大案點燃長榮經營權戰火 兩個阿哥槓上女老董

2019-03-13 11:55

台股臨上檔壓力 法人估月線年線間震盪

2019-03-13 08:38

台股作帳行情 啟動

2019-03-13 00:17

就市論勢／5G、非蘋、AI 逢低布局

2019-03-12 23:38

偏光板、連接線材、紡織 搶鏡

2019-03-12 23:37

股王帶頭 光學股漲翻天

2019-03-12 23:37

永豐金證拓市 下季發行ETN

2019-03-12 23:36

二低一高股 短線強棒

2019-03-12 23:36

富時 將在台組百人軍團

2019-03-12 23:32

富時合編台灣50 助攻ETF

2019-03-12 23:28

掰掰了！老牌不銹鋼廠千興 4月22日終止上市

2019-03-12 18:25

影／吳文彬：台股波段有望上探10,500點壓力區

2019-03-12 17:51

蘋概三王齊漲台股收漲93.05點 三大法人買超46.86億

2019-03-12 15:26

固態硬碟價跌量增 矽力、瑞昱受惠

2019-03-12 14:45

法人看淡矽晶圓上半年展望

2019-03-12 14:45

蘋果新品發表敲鑼 法人：蘋概短多

2019-03-12 14:41

美林十理由升評喊進蘋果 唱旺台積電、大立光

2019-03-12 14:41

美時今年營收將破百億 啟動南投廠區再造計畫

2019-03-12 13:28

永大經營權之爭 今日將公布獨立董事候選人名單

2019-03-12 13:22

第2季台股中性區間整理 選股不選市

2019-03-12 11:50

美林10理由喊買蘋果 調高台積、大立光目標價

2019-03-12 11:08

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

掰掰了！老牌不銹鋼廠千興 4月22日終止上市

2019-03-12 18:25

5大案點燃長榮經營權戰火 兩個阿哥槓上女老董

2019-03-13 11:55

台股作帳行情 啟動

2019-03-13 00:17

智寶、凱美13日同步停牌 外界推測親上加親

2019-03-12 19:55

台達電：今年營收獲利可望挑戰歷史新高

2019-03-12 18:08

二低一高股 短線強棒

2019-03-12 23:36

麗豐獲利靚 配息12元

2019-03-12 23:34

OPPO推旗艦機 供應鏈樂

2019-03-12 23:30

股王帶頭 光學股漲翻天

2019-03-12 23:37

偏光板、連接線材、紡織 搶鏡

2019-03-12 23:37

陸股ETF 四檔可短打

2019-03-12 23:42

台達電營收衝 拚連七年創高

2019-03-12 23:27

威強電 擬現金減資四成

2019-03-12 23:38

美時 今年營收 衝百億

2019-03-12 23:32

震旦行犀利 配息6元

2019-03-12 23:30

華泰獲轉單 業績增溫

2019-03-12 23:29

正崴 1月每股純益0.24元

2019-03-12 23:30

富時 將在台組百人軍團

2019-03-12 23:32

就市論勢／5G、非蘋、AI 逢低布局

2019-03-12 23:38

今日台股盤前重點掃描

2019-03-13 07:35

全球第1大 富時羅素在台建百人軍團

2019-03-13 02:29

宏正 去年每股賺13.19元

2019-03-12 23:28

風電題材熱 上緯受惠

2019-03-12 23:32

昇達科 今年EPS估逾5元

2019-03-12 23:28

中華食品去年EPS 3.05元 擬配現金股利2.8元

2019-03-12 18:01

小米秀新品 英業達進補

2019-03-12 23:29

誠美材籌資 不排除發GDR

2019-03-12 23:28

亞太電、鴻海 攻物聯網

2019-03-12 23:29

國巨集團再傳整併完備版圖 激勵股價再攻上季線

2019-03-13 10:56

誠美材解資金問題 今將和銀行團碰面

2019-03-12 15:56

廷鑫獲美大單 挹注業績

2019-03-12 23:32

蔡司 搶封測設備商機

2019-03-12 23:29

中鋼 前二月每股賺0.22元

2019-03-12 23:32

拓凱去年每股賺9.31元 擬配發5.5元現金股利

2019-03-12 20:37

祥碩配息12元 義隆發5元

2019-03-12 23:28

海英俊：電動車降價 市場才會大

2019-03-12 23:28

富時合編台灣50 助攻ETF

2019-03-12 23:28

宏正科去年EPS 13.19元 擬配發每股現金股利8元

2019-03-12 17:47

智崴奪陸單 營運樂觀

2019-03-12 23:29

永冠 去年每股虧2.48元

2019-03-12 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top