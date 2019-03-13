氣立去年每股賺2.49元 擬配發2元現金股利

2019-03-13 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣氣立(4555)董事會今(13)日通過去年度合併財報暨盈餘分配案，去年每股稅後純益2.49元，擬配發2元現金股利，維持八成以上配發率，以今天收盤價58.5元計算，現金殖利率約3.4%。

氣立表示，平湖邦燁廠擴產計畫，預計第4季完成試車並商轉，估計未來可為集團創造人民幣3億元年產值。在工業4.0設備自動化升級需求驅動下，氣立也積極擴產迎接智慧製造大潮流。

氣立去年合併營收17.04億元，歸屬母公司稅後淨利1.67億元，分別較2017年成長15.6％及3.2％，每股稅後純益為2.49元。

氣立表示，松江新廠產能及平湖邦燁加入，貢獻公司成長動能，即使去年下半年受到美中貿易戰的觀望氣氛影響，公司全年營收及獲利仍能保持成長。

在工業4.0的備自動化升級需求驅動下，氣立今年營運展望仍持正向樂觀，並積極進行平湖邦燁廠擴產計畫，預計第4季完成試車並商轉。

截至2018年底，氣立在中國廣設34個直銷據點及18個駐在點，直銷比重已超過六成，氣立產品客製化程度高，透過直營據點，可更精確了解客戶需求，有效擴大客戶數量、類型。

過去氣立以電子業客戶占比最高，2018年更拓展汽車、紡織、工具機、能源、食品、塑化業等客戶。

法人指出，氣立在自動化領域中占有一席之地，客戶產業屬性愈來愈多元，除顯示氣立的直營策略奏效外，也透露各行業均有設備自動化的升級需求。

另外，美中貿易戰透露和緩跡象，但經歷貿易戰洗禮之後，刺激中國加速產業升級發展，各地方政府分別推出不同的補貼方案，尤其物聯網應用將帶動智慧製造普及，中國製造業設備自動化需求預期將進入高成長。

氣立表示，集團將於4月1日至5日參加全球規模最大的德國漢諾威工業展，展出自有品牌「CHELIC」的工業4.0完整解決方案，爭取海外市場更大商機。