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谷月涵：台股風險仍小 台灣中小型企業受外資肯定

2019-03-13 13:03經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

有「台灣先生」之稱的寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）13日指出，他對台股有信心，尤其中小型企業讓外資較放心。美股的風險較大，尤其是尖牙股，過去受到很多資金追逐動能，一旦動能不夠，股價就容易下滑。

谷月涵表示，過去兩年來，台股及新興市場的表現不是特別好。雖然台股不是太差，但從資金的角度來看，比起美股仍差很多。要台股有大行情，從基本面因素來說不容易。不過，投資不只是看差價，如果是看股息這方面，台灣是全球有吸引力的少數市場之一。

谷月涵說，從基本面來看，台灣很依賴手機業，尤其是iPhone。現在對手機的需求沒有成長，且手機的附加價值不是在硬體上，台灣卻沒有參與。

谷月涵表示，一年前開始有貿易戰爭議題時，幾乎人人認為台灣是最大受害者。一年後，台股在亞股中是表現最好的股市之一，原因是關稅名單上沒有手機，對台灣最依賴的這一塊沒有影響，這會給外資投資台灣更多的信心。

至於選舉對台股的影響，谷月涵認為，影響台灣經濟最大因素是兩岸關係。從2016年以來，兩岸關係比較冷門一些。如果有新的政府進來，對投資的信心較有幫助。目前台灣的資金面很多，代表很多人或機構仍不願投資股票。如果能吸引人將現金換成股票，會對台股很有幫助。

谷月涵強調，台灣吸引外資的是中小型公司。台灣中小型公司的優勢有三，一是有自己的利基，二是以外銷為主，三是財務報表可靠、完整及實際，受外資肯定。寬量國際要讓這些公司更透明，更依照國際的水準，更讓外資放心。

谷月涵說，台灣經濟從產業成長的角度來看，從1996年以來，是從個人電腦、筆記型電腦到手機，要有規模大、共通的系統、成熟產品才交給台灣。台灣未來要有新的驅動力量出來才行，在電動車及生技產業可能有機會。

谷月涵從花旗環球證券台灣區研究部主管退休之後，在3月4日加盟寬量國際，負責寛量國際與台灣上市櫃公司，做為在國際資本市場的最佳代言人，並積極參與上市櫃公司的資本市場規劃與諮詢等相關業務。

台股手機外資

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