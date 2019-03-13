谷月涵看台股 電動車、生技、運動都是新焦點

2019-03-13 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



台灣先生谷月涵今天首度以寬量國際策略長對台股發表看法，相較於美股，他對台灣、新興市場更有信心，尤其，台灣還是新興市場中表現較好的市場；隨著智慧型手機銷售逐步飽和，在下一個可以取代手機產業的族群出現前，谷月涵看好電動車、生技、運動機能等產業。

2008年到現在，可說是歷史上最長的多頭市場之一，資本市場不一定會往下走，但確實會有許多因素讓市場難維持成長；谷月涵說，他看台灣市場看了這麼多年，看股市最重要的指標就是「資金」，如果資金不夠，台股就無法上漲，下跌風險也較大，從這個角度來看，台股算是安全，美股反而比較危險，近期資金可能會往新興市場或者亞洲市場跑。

中美貿易戰打得不可開交，許多經濟學家去年初都看壞台灣市場，然而，1年後的現在，台灣在亞洲股票市場來說，是表現最好的市場之一，谷月涵認為原因有二，第一，手機並未列在關稅名單上，所以，台灣蘋果供應鏈並未受到影響，第二，許多台廠都把生產線拉回來台灣，這對於台灣整體薪資結構來說反而是正面影響，以上這兩個原因也讓外資對投資台灣更有信心。

從投資產業來看，現在市場都在尋找大量生產的題目，手機之後，谷月涵最看好的是電動車產業，其次，包含生技、運動機能相關產業，也都會是外資相當有興趣的話題。