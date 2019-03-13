親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我兒子試試

投書：「台灣還處在不人道階段」一場車禍卻見兩種野蠻

法人看好看準新零售趨勢 晶宏股價勁揚

2019-03-13 11:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

新零售潮流帶旺業績，驅動IC晶宏（3141）去年營收獲利同步創高，每股擬配發1.513元現金股利，法人看好新零售商機崛起，帶動電子貨架標籤需求成長，今年營收有機會成長三成水準，投信連續四日買超，早盤股價一度來到45.15元，漲幅7.5%，創近半年新高價位。

晶宏受惠於新零售崛起，去年電子貨架標籤出貨暢旺，營收獲利同創新高，每股稅後淨利2.79元，每股擬配發1.513元現金股利，均創下該公司掛牌以來新高紀錄。看好新零售狂潮持續延燒，近期投信法人連續四日買超1,451張，推升股價一舉越過波段反壓，創下近半年來新高價位。

法人指出，晶宏今年三大產品線可望同步成長，電子標籤主要客戶為台灣榮庭與無錫威峰等模組廠，背後客戶為法國電子標籤大廠SES，電子貨架標籤驅動IC也成功打入沃爾瑪（Walmart）及韓系超商， 佔營收比重已超過三成。

直流無刷馬達可應用於工業風扇、無人機、輕型電動車、家電等產品，已打入歐美電動自行車市場，目前已小量出貨。另外，開發PMOLED驅動IC未來將取代現有的STN 驅動IC，去年第三季已經開始小量出貨，今年逐季放量。其他新產品如應用於智慧電表段碼產品，應用於家電的顯示按鍵產品已小量出貨，色彩光感測器送客戶驗證中。

法人預期今年受惠於電子貨架標籤滲透率逐年攀升，營收有機會挑戰三成年增空間。

營收晶宏

相關新聞

股王帶頭 光學股漲翻天

2019-03-12 23:37

二低一高股 短線強棒

2019-03-12 23:36

富時 將在台組百人軍團

2019-03-12 23:32

台股臨上檔壓力 法人估月線年線間震盪

2019-03-13 08:38

就市論勢／5G、非蘋、AI 逢低布局

2019-03-12 23:38

偏光板、連接線材、紡織 搶鏡

2019-03-12 23:37

永豐金證拓市 下季發行ETN

2019-03-12 23:36

富時合編台灣50 助攻ETF

2019-03-12 23:28

掰掰了！老牌不銹鋼廠千興 4月22日終止上市

2019-03-12 18:25

影／吳文彬：台股波段有望上探10,500點壓力區

2019-03-12 17:51

蘋概三王齊漲台股收漲93.05點 三大法人買超46.86億

2019-03-12 15:26

固態硬碟價跌量增 矽力、瑞昱受惠

2019-03-12 14:45

法人看淡矽晶圓上半年展望

2019-03-12 14:45

蘋果新品發表敲鑼 法人：蘋概短多

2019-03-12 14:41

美林十理由升評喊進蘋果 唱旺台積電、大立光

2019-03-12 14:41

美時今年營收將破百億 啟動南投廠區再造計畫

2019-03-12 13:28

永大經營權之爭 今日將公布獨立董事候選人名單

2019-03-12 13:22

第2季台股中性區間整理 選股不選市

2019-03-12 11:50

美林10理由喊買蘋果 調高台積、大立光目標價

2019-03-12 11:08

蘋果目標價上修 台系供應鏈向上攻堅

2019-03-12 09:27

就市論勢／無線充電鏈 可留意

2019-03-08 23:31

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:45

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:44

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休入籍做正港台灣人

2019-03-07 15:20

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 15:14

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 13:27

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

掰掰了！老牌不銹鋼廠千興 4月22日終止上市

2019-03-12 18:25

郭台銘家族增產報國 喜迎第8孫

2019-03-12 11:56

智寶、凱美13日同步停牌 外界推測親上加親

2019-03-12 19:55

台股作帳行情 啟動

2019-03-13 00:17

台達 挫逾半根停板

2019-03-12 14:41

台達電：今年營收獲利可望挑戰歷史新高

2019-03-12 18:08

二低一高股 短線強棒

2019-03-12 23:36

麗豐獲利靚 配息12元

2019-03-12 23:34

蘋概三王領軍 台股上漲93點收10,343

2019-03-12 13:39

OPPO推旗艦機 供應鏈樂

2019-03-12 23:30

股王帶頭 光學股漲翻天

2019-03-12 23:37

Q1績優生 分析師點名5G、AI族

2019-03-12 14:41

偏光板、連接線材、紡織 搶鏡

2019-03-12 23:37

法人看淡矽晶圓上半年展望

2019-03-12 14:45

台達電營收衝 拚連七年創高

2019-03-12 23:27

美時今年營收將破百億 啟動南投廠區再造計畫

2019-03-12 13:28

固態硬碟價跌量增 矽力、瑞昱受惠

2019-03-12 14:45

誠美材經營權激戰 爆逾8.7萬張大量

2019-03-12 14:41

蘋概三王齊漲台股收漲93.05點 三大法人買超46.86億

2019-03-12 15:26

美時 今年營收 衝百億

2019-03-12 23:32

華泰獲轉單 業績增溫

2019-03-12 23:29

威強電 擬現金減資四成

2019-03-12 23:38

震旦行犀利 配息6元

2019-03-12 23:30

晶焱去年獲利衝歷史新高 每股賺逾7.5元

2019-03-12 14:23

正崴 1月每股純益0.24元

2019-03-12 23:30

今日台股盤前重點掃描

2019-03-13 07:35

永大經營權之爭 小股東告日立

2019-03-12 14:45

就市論勢／5G、非蘋、AI 逢低布局

2019-03-12 23:38

富時 將在台組百人軍團

2019-03-12 23:32

全球第1大 富時羅素在台建百人軍團

2019-03-13 02:29

宏正 去年每股賺13.19元

2019-03-12 23:28

誠美材解資金問題 今將和銀行團碰面

2019-03-12 15:56

永大經營權之爭 今日將公布獨立董事候選人名單

2019-03-12 13:22

昇達科 今年EPS估逾5元

2019-03-12 23:28

互盛擬配3.5元股息

2019-03-12 14:45

中華食品去年EPS 3.05元 擬配現金股利2.8元

2019-03-12 18:01

美林十理由升評喊進蘋果 唱旺台積電、大立光

2019-03-12 14:41

誠美材籌資 不排除發GDR

2019-03-12 23:28

風電題材熱 上緯受惠

2019-03-12 23:32

小米秀新品 英業達進補

2019-03-12 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top