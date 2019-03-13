法人看好看準新零售趨勢 晶宏股價勁揚

2019-03-13 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



新零售潮流帶旺業績，驅動IC晶宏（3141）去年營收獲利同步創高，每股擬配發1.513元現金股利，法人看好新零售商機崛起，帶動電子貨架標籤需求成長，今年營收有機會成長三成水準，投信連續四日買超，早盤股價一度來到45.15元，漲幅7.5%，創近半年新高價位。

晶宏受惠於新零售崛起，去年電子貨架標籤出貨暢旺，營收獲利同創新高，每股稅後淨利2.79元，每股擬配發1.513元現金股利，均創下該公司掛牌以來新高紀錄。看好新零售狂潮持續延燒，近期投信法人連續四日買超1,451張，推升股價一舉越過波段反壓，創下近半年來新高價位。

法人指出，晶宏今年三大產品線可望同步成長，電子標籤主要客戶為台灣榮庭與無錫威峰等模組廠，背後客戶為法國電子標籤大廠SES，電子貨架標籤驅動IC也成功打入沃爾瑪（Walmart）及韓系超商， 佔營收比重已超過三成。

直流無刷馬達可應用於工業風扇、無人機、輕型電動車、家電等產品，已打入歐美電動自行車市場，目前已小量出貨。另外，開發PMOLED驅動IC未來將取代現有的STN 驅動IC，去年第三季已經開始小量出貨，今年逐季放量。其他新產品如應用於智慧電表段碼產品，應用於家電的顯示按鍵產品已小量出貨，色彩光感測器送客戶驗證中。

法人預期今年受惠於電子貨架標籤滲透率逐年攀升，營收有機會挑戰三成年增空間。