波音股價創單日最大跌幅 國泰美國道瓊反1量價齊揚

2019-03-13 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



國泰美國道瓊反1 （00669R）早盤量價齊揚，受波音股價持續疲軟拖累，美股道瓊工業指數12日收跌，

波音股價持續重挫，全球逾40個國家在5個月內發生2起致命空難後，包括歐盟、英國、中國和印尼在內的幾個國家停飛737 MAX型號的所有航班，使得波音跌幅超過11日的5.3%，創下2001年9月最大跌幅。

昨日美國發布最新經濟數據，2月美國消費者價格指數(CPI)上漲0.2％，符合預期。消除食品和能源的所謂核心CPI僅為0.1%，低於預期；市場分析師預測，投資人預期全球央行貨幣政策轉向寬鬆，應有利激勵股市。