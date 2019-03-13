達能科技淨值過低 3月14日起遭變更交易方法

2019-03-13 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證券交易所形式審閱達能科技（3686）2018年度財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本二分之一，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定的情事，證交所已公告自3月14日起，將其上市有證券列為變更交易方法。