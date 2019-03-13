長榮集團：股東之間訴訟不影響公司營運

2019-03-13 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



針對市場傳聞長榮集團家族意見相左一事，長榮集團指出，這是大股東之間的家族訴訟事件，跟公司的營運無關，另外，對於市場傳聞，也認為諸多與事實不符，再加上因此案已進入司法程序，是非曲直將靜待司法審理結果。

長榮集團自張榮發過世後，與國際接軌，全面推動公司治理，以經營人管理為導向，各公司也都有專業經理人來帶領，持續秉持公司治理原則，此事件並不影響集團各公司經營和運作。