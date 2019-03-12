正崴近期股價表現強勢 1月EPS 0.24元

2019-03-12 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



正崴今（12）日公布2019年1月稅後純益為1.22億元，年增279.4%，1月每股稅後純益（EPS）為0.24元，年增284.6%，法人預估，該公司2018年有機會轉虧為盈，2019年業績可望持續增長。

正崴因為近期股價表現強勢，主要是被分析師點名，接獲蘋果AR頭戴裝置，今天被證交所要求公布1月獲利。

正崴2018年第3季稅後純益6.38億元，EPS1.25元；累計2018年前三季稅後淨損2.89億元，每股淨損0.56元，因2018年第4季營運表現不錯，法人預估該公司2018全年將可獲利；今年營運可望逐季成長。

天風國際證券分析師郭明錤之前的報告，重申AR與Apple Car將創造蘋果的下一個兆美元市值，他預測，正崴可能是蘋果第一代頭戴式AR裝置組裝廠商。

郭明錤指出，AR將會重新定義消費性電子的人機交互設計，與帶來全新使用者體驗。蘋果在AR領域為領導者的原因有三：一是龐大投資、二是軟硬整合能力、三是最佳設計創新人機接口能力。

他預測，蘋果第一代頭戴式AR裝置，將在2019年第4季至2020年第2季量產，此產品為AR商業化的重要里程碑。考慮到技術限制，他認為蘋果的AR裝置將會與iPhone整合，iPhone負責運算、連網、室內定位與室外定位，頭戴式AR裝置負責顯示，蘋果第一代頭戴式AR裝置仍有許多改善空間。

他相信，此一產品會帶來全新用戶體驗與定義AR用戶接口，將來競爭對手若要推出AR相關產品，可能都會仿效蘋果的設計。

郭明錤認為，正崴可能是蘋果第一代頭戴式AR裝置組裝廠商，正崴取得訂單的關鍵，在於該公司為穿戴市場早期進入者，擁有豐富設計與生產穿戴裝置經驗。