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永大獨董提名十搶3 公司派、市場派廝殺激烈

2019-03-12 19:06經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

永大經營權之爭愈演愈烈，小股東黃文泰前往台北地檢署遞狀按鈴控告台灣日立電梯公司董...
永大經營權之爭愈演愈烈，小股東黃文泰前往台北地檢署遞狀按鈴控告台灣日立電梯公司董事長金原慶武違反證券交易法證券詐欺，以及公開收購案相關文件記載不實罪狀。記者陳美玲╱攝影
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永大（1507）經營權之爭愈演愈烈，永大今（12）日公布獨董提名名單，出現10搶3的激烈競爭，讓4月18日將舉行的股東臨時會煙硝味升起。

據永大公告獨董候選名單，總共三位席次卻出現10位名單，競爭相當激烈，其中永大公司派除了提名原有的獨董廖錦玉、謝永明外，還有國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師暨永大薪酬委員會委員吳孟達；日本日立則提名友理法律事務所律師黃福雄、威遠會計師事務所所長姚文亮，以及中國綠寶集團獨立非執行董事暨恆業法律事務所資深顧問樓秀嵩。

值得注意的是，小股東黃文泰今日前往台北地檢署遞狀按鈴控告台灣日立電梯公司董事長金原慶武違反證券交易法證券詐欺，以及公開收購案相關文件記載不實罪狀；除此之外，他還赴金管會、證期局、投保中心、證交所等多個單位遞送陳情函，抗議日立公開收購案影響小股東權益，呼籲主管機關嚴查。

永大小股東黃文泰表示，既然日本日立有心要收購永大，為何要降低收購比率由38.32%降低到21.66%，為何不直接拉高收購價格，認為日本日立的收購方式已影響到股東權益，明顕違反證券交易法相關規定。第二，他認為日本日立收購永大案中，會計師獨立性有爭議。

黃文泰今對台灣日立電梯公司提起訴訟，也再度遞交刑事訴訟狀，以及陳情函給金管會、證交所與會計師公會全國國聯合會，抗議收購案違反證券交易法、會計師法，檢舉公開說明書不實，嚴重影響小股東之權益。呼籲相關主管機關能為投資人把關，捍衛投資人權益。

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