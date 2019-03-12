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掰掰了 老牌不銹鋼廠千興4月22日終止上市

2019-03-12 18:25經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

台灣證券交易所公告，千興不銹鋼(2025)有價證券將終止上市。

證交所公告，千興前因107年第2季及第3季財務報告經主管機關通知洽會計師重新核閱並重行公告申報而逾期仍未辦理，證交所依法公告自107年9月12日起，停止千興上市有價證券在證券集中交易市場買賣，至108年3月12日已屆滿6個月，依法證交所已公告該千興公司有價證券自108年4月22日起終止上市。

千興表示，近期將商請會計師重新核閱並重行公告財務報表。

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