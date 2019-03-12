震旦行去年EPS 6.78元 擬配發現金股利6元

2019-03-12 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



震旦行(2373) 今(12)日召開董事會通過2018年財務報告，去年第4季稅後純益3.95億元，每股純益1.76元；累計全年稅後純益15.23億元，每股純益6.78元；會中決議通過配發現金股利每股6元，若以3月12日收盤價91.3元計算，現金殖利率6.6%，股東會預計於6月12日召開。

震旦行去年全年合併營收143.44億元，稅後純益15.23億元。震旦行2017年處分震旦電信66%股權，全年共認列合併營業收入14.48億元、投資收益0.78億元、處分利益4.18億元，扣除此部分比較基礎差異，震旦行2018年合併營業收入增加14.23億元，成長11%，本業獲利增加2.09億元，成長16%。

震旦行指出，在未來發展策略部分，OA事業將聚焦開發直、經銷通路，提升人力產值，擴大經濟規模及巿佔率；整合軟體加硬體，提供智能辦公解決方案，協助顧客提升辦公效率；完善智能客服中心，導入各項服務平台，提升品質、縮短時效，做好精緻服務，提升顧客滿意度。

家具事業則完善品牌管理與供應鏈管理，明確市場定位，掌握市場趨勢，以顧客需求為導向，提供整體辦公空間解決方案與美好辦公體驗；與國際大師級設計師合作開發新商品，優化商品力及巿場區隔；強化研發、生產、交貨到售後服務各項環節的優勢，並持續開發優質的合作夥伴，發揮綜效，共創產業生態鏈。

3D事業聚焦工業級應用，如汽車、鞋業、電子產業等，發展產業整體解決方案；整合專業銷售服務模式，建置高端3D列印中心，累積產業Know-how。