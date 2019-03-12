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長榮航董座林寶水 樂觀看今年航空客運市場

2019-03-12 13:36經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空董事長林寶水看好今年油價下跌效益，對於客運市場展望很樂觀。長榮航客運會增加6架787新機加入，新增加的運能將放入區域航線，日本也會增加新航線，需求量大的航線也會增加班次；今年貨運市場挑戰則較大。

林寶水指出，油價的影響在去年是很高的，長榮航空去年很努力在航線規劃，再加上貨運市場熱絡，營運繳出亮麗的成績單；展望今年度，油價走低後，對於長榮航空營運面是加分效果。

林寶水指出，航空業在面臨全球性的競爭，對居高不下的成本，要如何突圍成為航空業者的新顯學。長榮航3月5日起，推出全新票價產品想怎麼旅行自已決定（Fare Family），這已經是一個未來的趨勢，消費者依照自已的需求來選擇產品，對於消費者而言是相當正面。

長榮航持續搶攻初春商機，2019年長榮航空春季線上旅展推出全航線限時優惠，全航線優惠下殺最低92折起，活動優惠期間自2019年3月12日起至3月31日止，長榮航空這波包括桃園-沖繩來回最低2,999元起（未稅），桃園－首爾來回 3999元起（未稅），桃園－上海（浦東）來回台幣5,741元起（未稅），桃園－大阪來回台幣5,510元起（未稅）。

另外，長程線還有桃園－倫敦來回1.86萬元（未稅），桃園－洛杉磯來回1.98萬元起（含稅），桃園－東京（成田）來回6,650元起（未稅）以及桃園－曼谷來回台幣4,858元起（未稅），此次活動購票最晚適用出發日為2020年2月20日。

長榮航空董事長林寶水對客運市場展望很樂觀。記者黃淑惠／攝影
長榮航空董事長林寶水對客運市場展望很樂觀。記者黃淑惠／攝影
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