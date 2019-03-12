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美時今年營收將破百億 啟動南投廠區再造計畫

2019-03-12 13:28經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

美時（1795）宣布，董事會通過南投廠升級再造計畫，預計投資金額1,100萬美元。美時表示，旗下戒毒癮藥Buprenorphine／Naloxone舌下含片在美大賣，今年營收將順利突破百億元，或許很快就向200億元靠攏，但旗下仍有其他重磅藥物要生產、銷售，因此南投藥廠須再度升級。

美時表示，為了因應口服抗癌藥品及特殊製劑產品外銷之需求，全面提升研發與製造供應鏈及進行全廠倉儲升級。美時表示，此為五年計畫，美時董事會將逐年審核當年資本支出至計畫完竣，每年費用對營運獲利影響不大。

美時戒癮藥2月才剛上市，單月營收就寫下10億元成績，達10.11億元，年增112.8%，改寫單月營收歷史新高紀錄，前二月營收約16.02億元，年增58.2%，法人估，美時3月營收有望繼續創高。

特別的是，美時指出，旗下戒癮藥在美國早就鋪貨完畢，此次認列的營收，是以醫院開出的「處方箋」、患者實際取藥的量來計算，而非鋪貨量，若要算鋪貨量則至少以30億元起跳。

美時表示，之所以用「處方箋數量認列」，是基於穩健保守原則，以免營收波動太大，因此預估今年單月營收至少都是以10億元為基礎平穩爬升，換依此預估，美時今年營收將有望站上120億元，甚至更好。

美時指出，儘管今年2月工作天數較往年更少，既有業務與去年幾近持平，顯示除了戒癮藥之外，其他產品的銷售也同步成長，其中，在歐洲、台灣上市的口服血癌藥Lenalidomide，將成為繼戒癮藥後的下一個重磅藥物。

在營運方面，美時去年前三季稅後純益約2,700萬元，每股稅後純益（EPS）0.11元，由於2月營收優於預期，法人重估美時今年獲利動能，認為今年每股稅後純益（EPS）有機會超乎預期。

對於此次再造南投廠，美時表示，除了首個血癌藥品已經在台灣、韓國、歐洲取證、上市銷售，另有多個口服癌症藥品，也正等待取證，為了準備未來的倉儲與生產動能，希望提升較佳的製藥設備以維持競爭力。

據悉，美時口服血癌藥品Lenalidomide，是Celgene血癌藥Revlimid的學名藥，適應症包括多發性骨髓瘤等血液科惡性疾病，目前歐洲市場尚無競爭者。

美時因應旗下產品大賣，宣布啟動南投廠再造，今天舉行動土典禮。記者黃文奇／攝影
美時因應旗下產品大賣，宣布啟動南投廠再造，今天舉行動土典禮。記者黃文奇／攝影
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美時副董事長林羣今日在南投新廠動土典禮前，說明公司未來營運展望。記者黃文奇／攝影
美時副董事長林羣今日在南投新廠動土典禮前，說明公司未來營運展望。記者黃文奇／攝影
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美時因應旗下產品大賣，宣布啟動南投廠再造，今天舉行動土典禮，由美時副董事長林羣領...
美時因應旗下產品大賣，宣布啟動南投廠再造，今天舉行動土典禮，由美時副董事長林羣領銜（左三）。記者黃文奇／攝影
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美時因應旗下產品大賣，宣布啟動南投廠再造，今天舉行動土典禮。記者黃文奇／攝影
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美時因應旗下產品大賣，宣布啟動南投廠再造，今天舉行動土典禮。記者黃文奇／攝影
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