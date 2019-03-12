永大經營權之爭 今日將公布獨立董事候選人名單

2019-03-12 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



永大（1507）經營權之爭愈演愈烈，獨董陳世洋召集4月18日要召開臨時股東會後，今（12）日將公布獨立董事候選人名單；另外，今天小股東黃文泰對台灣日立電梯公司提起訴訟，也再度送陳情函給金管會及證交所，抗議收購案影響小股東之權益。

今日永大市場派跟公司派都會提出的獨董名單，由於關係到經營權之爭，據了解，這次的獨董名單的提名也非常特別。

小股東黃文泰認為，日本日立有心要收購永大，為何要降低收購比率由38.32%降低到21.66%？為何不直接拉高收購價格？認為日本日立的收購方式已影響到股東權益，明顕違反證券交易法相關規定。第二訴求，他認為根據查到的訊息，日本日立收購永大案中，會計師獨立性有爭議。

另外，今日也有股東認為，日本日立在官網上的聲明，應屬錯誤解讀公開收購辦法，認為這個會有刻意誤導投資人的嫌疑。原公開收購期間，應包含原公開收購之原訂收購期間及延長後之收購期間，而非原公開收購之原訂收購期間。

否則，於延長後之收購期間中，原公開收購人既得持續接受股份應賣或追加公開收購價格，豈有不許競爭者提出競爭收購之理。