跨境物聯需求大 亞太電信偕鴻海積極布局

2019-03-12 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



亞太電信（3682）結合鴻海科技集團（2317）力量與資源，發展物聯網解決方案與智慧串接創新服務，以遍布五大洲、多達170個國家的全球連線優勢，提供物聯服務供應商及聯網設備製造商跨境物聯服務。

亞太電信指出，引進全球最新Soft SIM技術，將SIM卡資料內容以軟體方式寫入通訊模組，此技術可解決傳統SIM卡因高溫、高濕度、高震動等物理限制帶來對實體SIM壽命的影響，徹底解決聯網設備可能會遭遇的困擾。

根據IDC報告指出，今年全球物聯網支出將達到7,450億美元，較去年成長15.4%，甚至到2022年間都可維持兩位數的成長率，市場規模有望突破1兆美元，物聯網的應用與服務，在全球各地持續逢勃發展，因此物聯網設備在跨國的連線穩定更顯重要。

亞太電信提供台灣企業主傳統 SIM、Chip SIM、Soft SIM、eSIM等多種選擇，一站式提供整合平台、跨境連線、通訊模組與連線管理等服務，企業主不需再花費時間、精力與各出口國電信商協商資費方案，OEM及ODM設備製造商也能跳脫原有的商業模式快速讓服務升級。

亞太電信積極號召物聯領域供應商等合作夥伴，打造上下游產業垂直整合、共生共榮的物聯網生態圈，亞太電信跨境物聯服務讓台灣企業出口設備快速升級讓產品落地開機即可使用，提升產品競爭力以及服務優勢，延伸物聯網發展觸角，開創全球商機。