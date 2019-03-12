美系外資點蘋果看漲十大理由 目標價調升至210美元

2019-03-12 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



美系外資出具最新蘋果報告，點出十大看漲理由，雖下修蘋果2020年iPhone裝置出貨數量預估，由原本的2億支下修至1.9億支，但在5G的帶動下，美系外資預估2021年iPhone出貨數量有望成長，上調了2021年iPhone出貨數量預估至2.2億支，並同步將蘋果目標價從先前的180美元上調至210美元。

在美系外資看好帶動下，蘋果股價收漲在178.9美元、單日成交量8,436億美元；而台灣蘋果概念股，今（12）日也在蘋果大漲慶賀帶動下，走出紅盤格局，包括大立光（3008）、玉晶光、可成、臻鼎-KY等個股都有2%以上漲幅。

美系外資點出蘋果十大看漲理由，首先，供應鏈訂單下修情況轉穩，且iPhone庫存過剩情況已經大幅逆轉；第二，今年下半年毛利率走勢可望轉為增長；第三，服務適度加速；第四，度過負面預估修訂時期；第五，醫療保健、穿戴式裝置、服務滲透率持續成長；第六，iPhone用戶持續成長，讓每年iPhone出貨平均落在2億支；第七，在可折疊、5G手機等新機氛圍中，仍推出具有競爭力的產品以維持高價；第八，具有高忠誠度用戶；第九，強勁的併購與資本回報潛力；第十，估值相當具有吸引力。

而在美系外資點出的十大看漲理由之中，外界最關注蘋果庫存表現。

蘋果去年推出iPhone XS、XR系列，銷售表現遠不如過去預期，不過，今年第1季整體銷售情況出現改變，根據通路存貨調查顯示，1月在中國降價促銷帶動下，蘋果產品明顯庫存去化，這也讓蘋果修正供應鏈訂單的狀況轉為穩定，預估接下來幾個月訂單數量可望增加。