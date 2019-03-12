郭台銘砲轟微軟：為何選在此時出手？要用訴訟達到目的

2019-03-12 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘今（12）日在總部召開記者會親上第一線說明關於遭到微軟訴訟一案，開場提及「為何要選在此時出手？」合理懷疑不單純，是「要用訴訟達到目的。」

郭台銘並點名次集團總座以及FIH主管池育陽說明「過往八年的歷史情況」，強調「鴻海不會受到一分一毫損失。」